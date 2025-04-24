Ege ve Marmara’ya gök gürültülü kuvvetli yağış uyarısı! İşte Meteoroloji’nin 24 Nisan Perşembe hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir ve Sakarya çevreleri ile Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BALIKESİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı