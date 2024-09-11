Ege ve Marmara’ya gök gürültülü yağış uyarısı! İşte 11 Eylül Çarşamba hava durumu

Son dakika haberleri... Bugün (11 Eylül Çarşamba) yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de hava nasıl olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 11 Eylül Çarşamba 2024 hava durumunun detayları...