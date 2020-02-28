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Ege'de can pazarı! Sahil Güvenlik botunun dur ihtarına uymayınca...

Türkiye'nin düzensiz göçmenler konusunda aldığı serbest geçiş kararı sonrasında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçişler başladı. Geçiş ve detayları görüntülendi.

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma 18:03 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma 18:04
Ege'de can pazarı! Sahil Güvenlik botunun dur ihtarına uymayınca...

Sabah saatlerinde lodosun şiddetini artırmasıyla birlikte bölgede düzensiz göç hareketlerinde artış gözlendi.

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Ege'de can pazarı! Sahil Güvenlik botunun dur ihtarına uymayınca...

Ayvacık ilçesi Yeşil Liman mevkisinde sabah saatlerinde 30 kişilik bir grup düzensiz göçmen şişme bot ile denize açıldı. Bir süre ilerleyen bota bölgede devriye gezen Türk Sahil Güvenlik botu yanaştı.

Ege'de can pazarı! Sahil Güvenlik botunun dur ihtarına uymayınca...

Sahil Güvenlik botu bot içinde tespit çalışması yaptıktan sonra düzensiz göçmenleri taşıyan lastik şişme bot Yunanistan kara sularına doğru ilerlemeye başladı.

Ege'de can pazarı! Sahil Güvenlik botunun dur ihtarına uymayınca...

Yaklaşık 15 dakikalık yolculuktan sonra Yunan Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulmaya çalışılan düzensiz göçmen botu 'dur' ihtarlarına uymayarak ilerlemeye devam etti.

Ege'de can pazarı! Sahil Güvenlik botunun dur ihtarına uymayınca...

Yunan Sahil Güvenlik gemisinden indirilen lastik bot tarafından da durdurulmaya çalışılan düzensiz göçmen botu Yunanlıların tüm müdahalelerine rağmen Midilli Adası'na ulaştı.

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