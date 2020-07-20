Ege’de mutlaka görmeniz gereken köyler
Yaz turizmi denince ülkemizde akla gelen ilk yerlerin başında Ege geliyor. Denizi, yeşilliği ve mimarisi ile çok tercih edilen Ege tam bir turizm cenneti. İşte Ege'nin gezilesi köyleri...
Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:00
Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:05
Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve huzur bulmak için Ege'deki adeta gizli cennet olan köylere gitmeye ne dersiniz? İşte mutlaka görülmesi gereken Ege köyleri...
Mazıköy
Bodrum'un Gökova Körfezi'nde yer alan Mazıköy; taş pansiyonları, bitki örtüsü ve İnceyalı Plajı'yla doğanın harika köşelerinden.. Bir tarafta çam ağları diğer tarafta denizin süsü olarak yelkenliler...
Mavi Tur yolculuğunun uğrak yerlerinden olan Mazıköy'de ayrıca tarihi sevenler içinden güzel yer var.
Malta şövalyelerinin içini oyarak altın dolu küplerini sakladıkları 'Gözyaşı Kayası'na çıkarak Hurma Sahili'nin genel manzarasını görebilirsiniz.
Bir başka kaya yapısı da koyun girişinde bulunan Kayık Kayalar. Uzaktan Viking Kanyonu'nu andırdığı için bu ismi almış adacık.