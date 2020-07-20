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Ege’de mutlaka görmeniz gereken köyler

Yaz turizmi denince ülkemizde akla gelen ilk yerlerin başında Ege geliyor. Denizi, yeşilliği ve mimarisi ile çok tercih edilen Ege tam bir turizm cenneti. İşte Ege'nin gezilesi köyleri...

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





