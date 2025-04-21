Ege’de sıcaklık 30 dereceyi bulacak! 21 Nisan Pazartesi hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun (Van hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu