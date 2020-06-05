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Haberler Galeri Ege'de sokaklar çocuklara kaldı! Güneşli havanın tadını çıkardılar

Ege'de sokaklar çocuklara kaldı! Güneşli havanın tadını çıkardılar

İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 18 yaş altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde güneşli havanın tadını çıkardı.

Giriş Tarihi: 5 Haziran 2020 Cuma 17:21 Güncelleme Tarihi: 5 Haziran 2020 Cuma 17:29
Ege'de sokaklar çocuklara kaldı! Güneşli havanın tadını çıkardılar

İzmir'de Kovid-19 önlemleri çerçevesinde haftada iki gün 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verilen 18 yaş altı çocuklar ve gençler, sıcak havanın da etkisiyle park ve bahçelere koştu.

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Ege'de sokaklar çocuklara kaldı! Güneşli havanın tadını çıkardılar

Özellikle aileleriyle parklarda vakit geçiren çocuklar, gönüllerince eğlenip, arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

Ege'de sokaklar çocuklara kaldı! Güneşli havanın tadını çıkardılar

Gençler de arkadaşlarıyla kısıtlamadan muaf tutuldukları saatleri bisiklete binerek ve basketbol oynayarak değerlendirdi.

Ege'de sokaklar çocuklara kaldı! Güneşli havanın tadını çıkardılar

Kentteki park ve oyun alanları çocuk sesleriyle yankılanırken, çocukların büyük çoğunluğunun maske takarak sokağa çıktığı görüldü.

Ege'de sokaklar çocuklara kaldı! Güneşli havanın tadını çıkardılar

Manisa'da da çocuklar, kendilerine tanınan sürede kentin işlek cadde, meydan ve parklarında yoğunluk oluşturdu.

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