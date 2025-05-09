Ege'de termometreler 35 dereceye yaklaşıyor! 9 Mayıs cuma hava durumu...
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Ege'de bugün yağış var mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğu, Trakya'nın batı kesimleri, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 9 Mayıs Cuma hava durumu...
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin güneydoğu ve Trakya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın doğusu ile Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Kars ile Iğdır'ın güney, Ağrı, Şırnak ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.