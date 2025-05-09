Ege'de termometreler 35 dereceye yaklaşıyor! 9 Mayıs cuma hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Ege'de bugün yağış var mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğu, Trakya'nın batı kesimleri, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 9 Mayıs Cuma hava durumu...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 09 Mayıs 2025 08:45 Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 08:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





