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Haberler Galeri Ege'deki turizm beldeleri, kısıtlamasız ilk cumartesiyi hareketli geçirdi

Ege'deki turizm beldeleri, kısıtlamasız ilk cumartesiyi hareketli geçirdi

Cumartesi günleri olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi. İzmir ve Aydın'ın turistik ilçelerinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk günde yoğunluk yaşandı.

Giriş Tarihi: 6 Mart 2021 Cumartesi 18:49 Güncelleme Tarihi: 6 Mart 2021 Cumartesi 18:53
Ege'deki turizm beldeleri, kısıtlamasız ilk cumartesiyi hareketli geçirdi

İzmir'de çok sayıda vatandaş, hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşması dolayısıyla Urla ve Çeşme'deki sahil bölgelerinde vakit geçirdi.

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Ege'deki turizm beldeleri, kısıtlamasız ilk cumartesiyi hareketli geçirdi

Çeşme'deki Alaçatı Mahallesi de vatandaşların tercihleri arasında yer aldı. Yarı kapasiteyle hizmet veren kafe ve restoranların yoğun olduğu görüldü.

Ege'deki turizm beldeleri, kısıtlamasız ilk cumartesiyi hareketli geçirdi

Denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe tedbirlerini ihlal eden vatandaşları uyardı. Selçuk ilçesinde yer alan Şirince Mahallesi'nin ise diğer merkezlere göre daha sakin bir gün geçirdiği görüldü.

Ege'deki turizm beldeleri, kısıtlamasız ilk cumartesiyi hareketli geçirdi

Şirince Türetim Derneği Başkanı Uğur Kaya, mahalle esnafının beklediği iş hacmini yakalayamadığını belirterek, "Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından ilk hafta sonu yaşanması nedeniyle otel ve pansiyonlardaki doluluk yüzde 50 civarında seyrediyor. İlerleyen haftalarda virüsün seyrine göre eski günlere döneceğimizi umuyoruz." dedi.

Ege'deki turizm beldeleri, kısıtlamasız ilk cumartesiyi hareketli geçirdi

KUŞADASI'NDA DA YOĞUNLUK

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de güneşli havayı fırsat bilenler sahillere yöneldi. Kadınlar Denizi Sahili ile İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Didim'de ise etkili olan rüzgar nedeniyle ağırlıklı olarak vatandaşlar evlerinde kaldı.

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