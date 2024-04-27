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Ege'deki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Anadolu Parsı'nın araştırılması projesi kapsamında Ege ve Akdeniz bölgelerine kurulan fotokapanlarla yaban hayatı görüntülendi. Fotokopanlara, boz ayı, kurt, tavşan, vaşak, yaban keçisi yansıdı.

AA

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 15:20

Ege’deki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

TÜBİTAK tarafından desteklenen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa ve Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kazancı Holding işbirliğiyle yürütülen "Anadolu Parsı'nın araştırılması" projesi kapsamında Ege ve Akdeniz bölgesindeki bazı illere fotokapanlar kuruldu. Fotokopanlara, boz ayı, kurt, tavşan, vaşak, yaban keçisi yansıdı.

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Ege’deki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Ünal, AA muhabirine, fotokapanlardan güzel görüntüler almaya başladıklarını söyledi.

Ege’deki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünün fotokapanların kurulmasında katkı sağladığını belirten Ünal, "Fotokapanlara ülkemizin çok çok değerli yaban hayvanları yansıdı." diye konuştu.

Ege’deki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Ege’deki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
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