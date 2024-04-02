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Haberler Galeri Egeliler bugün güneşe doyacak! Meteoroloji 2 Nisan Salı hava durumu tahminini paylaştı

Egeliler bugün güneşe doyacak! Meteoroloji 2 Nisan Salı hava durumu tahminini paylaştı

Son dakika haberleri... Bugün planı olanlar veya dışarı çıkacaklar hava durumunu merak ediyor. Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur yağar mı? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Ege Bölgesi'nde havanınParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor. İşte 2 Nisan Salı hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 2 Nisan 2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 2 Nisan 2024 08:50

Egeliler bugün güneşe doyacak! Meteoroloji 2 Nisan Salı hava durumu tahminini paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Egeliler bugün güneşe doyacak! Meteoroloji 2 Nisan Salı hava durumu tahminini paylaştı

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

Egeliler bugün güneşe doyacak! Meteoroloji 2 Nisan Salı hava durumu tahminini paylaştı

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

Egeliler bugün güneşe doyacak! Meteoroloji 2 Nisan Salı hava durumu tahminini paylaştı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

Egeliler bugün güneşe doyacak! Meteoroloji 2 Nisan Salı hava durumu tahminini paylaştı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

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