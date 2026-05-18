Ege'nin binlerce yıllık mirası: Görülmesi gereken antik kentler
Binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan Ege Bölgesi, tarihi dokusu ve büyüleyici antik kentleriyle dikkat çekiyor. İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa hattında yer alan antik şehirler; tapınakları, tiyatroları ve agoralarıyla ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Bölgenin en önemli arkeolojik noktaları, tarih ve kültür meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.
Ege Bölgesi barındırdığı antik kentler ile de turistlerin gözdesi. Birçok antik kentin bulunduğu Ege Bölgesi tarihi ve doğayı ziyaretçilerine aynı anda sunuyor. İşte Ege'de mutlaka görmeniz gereken antik kentler...
Muğla Seydikemer'in Minare mahallesinde bulunan Pınara antik kenti Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'ndedir.
ULUBEY BLAUNDOS ANTİK KENTİ - UŞAK
Uşak'a 40 km mesafede yer alan Ulubey ilçesi Sülümenli köyü sınırları içerisinde yer alan Blaundos Antik Kenti, 1. derece sit alanı olarak tescil edilmiştir.
PAMUKKALE HİERAPOLİS ANTİK KENTİ - DENİZLİ Pamukkale Travertenleri'nin hemen yanında bulunan Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nin kalıntılarının büyük bölümü de bu dönemden. Travertenler ile birlikte bu kalıntılar UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'nde yer alıyor.
AİZANOİ ANTİK KENTİ – KÜTAHYA Kütahya ili, Çavdarhisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Aizanoi Antik Kenti, Zeus Tapınağı, Stadyum - Tiyatro Kompleksi ve Macellumu ile Roma Döneminin en önemli kentlerindendir. Bir tepe üzerine kurulmuş olan ve şehrin önemli dinsel yapısı olarak görülen Zeus Tapınağı dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınaklarından biridir.
AFRODİSİAS ANTİK KENTİ - AYDIN
Aydın ili, Karacasu ilçesi, Geyre Mahallesi sınırları içinde yer alan Aphrodisias Antik Kenti, Menderes (Meander) Irmağı'nın bir kolu olan Dandalaz (Morsynus) Çayı'nın oluşturduğu bereketli vadide, denizden yaklaşık 600 metre yükseklikte bir plato üzerinde yer almaktadır. Aphrodisias Antik Kenti yaklaşık 2-3 km. kuzeydoğusunda bulunan antik mermer ocakları ile birlikte 2017 yılında Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmiştir.
EFES ANTİK KENTİ- İZMİR İzmir İli, Selçuk İlçesi sınırları içindeki antik Efes kentinin ilk kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına, kadar inmektedir. Efes'teki ilk arkeolojik kazılar British Museum adına J.T. Wood tarafından 1869 yılında başlamıştır. Hellenistik ve Roma dönemlerinde en görkemli zamanlarını yaşayan Efes, Asya eyaletinin başkenti ve en büyük liman kenti olarak 200.000 kişilik nüfusa sahipti.
EUROMOS ANTİK KENTİ - MUĞLA Euromos, Antik Çağ'da Mylasa'dan sonra yörenin en önemli kentiydi. MS 2'nci yüzyıldan kalma yapı cephelerinde 6, yanlarında 9 sütunlu ve Korinth düzeninde yapılmıştır. Yapının kuzey kenarındaki 3 sütun ile güneybatı köşesindeki sütunun yivsiz oluşundan süsleme işinin yarıda bırakıldığı anlaşılıyor.
KAUNOS ANTİK KENTİ - MUĞLA Antik Çağ'da ticari açıdan önemli bir liman kenti olan Kaunos, zamanla denizin alüvyonlarla dolmasıyla liman özelliğini kaybetmiştir. Akropol 152 metre yükseklikteki tepeye kurulmuştur. Surların kuzey yönünde olanı Orta Çağ'dan kalmadır. Uzun sur limanın kuzey yönünden başlayıp Dalyan Köyü'nün ilerlerindeki sarp kayalığa kadar uzanıyor. Surun kuzey kısmı Mausolos döneminde yapılmıştı. Kuzeybatı yönündekiler Helenistik Dönem'dendir. Limana doğru olanlar ise Arkaik Devir'den kalmadır.
LAODİKEİA ANTİK KENTİ - DENİZLİ Laodikeia Antik Kenti, coğrafi bakımdan çok uygun bir noktada ve Lykos Irmağı'nın güneyinde kurulmuştur. Kentin adı antik kaynaklarda daha çok "Lykos'un kıyısındaki Laodikeia" şeklinde geçmektedir. Laodikeia MÖ I. yüzyılda Anadolu'nun en önemli ve ünlü kentlerinden biridir. Laodikeia halkının da katkılarıyla kentte çok sayıda anıtsal yapı yapılmıştır.
SARDES ANTİK KENTİ - MANİSA Lidya Devleti'nin başkenti olan Sardes Antik Kenti'nin kalıntıları Salihli İlçesi, Sart beldesindedir. Sart ve yöresinin 5000 yılı aşkın bir süredir çeşitli yerleşimlere sahne olduğu, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim merkezi olduğu kazı çalışmalarından anlaşılmaktadır. İncil'in vahiy bölümünde, Hıristiyanlığın batıya yayılmasında önemli rol oynayan Batı Anadolu'daki yedi kiliseden biri olarak anılan Sardes, dini açıdan da ayrı bir öneme sahiptir.