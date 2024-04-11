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Haberler Galeri Ege'nin bu ilinde genci yaşlısı şeker topluyor

Ege'nin bu ilinde genci yaşlısı şeker topluyor

Bayram geleneğine sahip çıkan Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi'ndeki vatandaşlar, genç yaşlı demeden bayram şekeri topluyor. Farklı köylerden gelip bu geleneği sürdürenler adeta şeker bahane bir arada olmak şahane diyor.

İHA

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024 09:35

Ege’nin bu ilinde genci yaşlısı şeker topluyor

Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi olan şeker toplama geleneği yüzyıllardır devam ediyor. Gördes'in Kuşluk Mahallesi'nde de bu gelenek yıllardır çocukların dışında genç ve yaşlılar tarafından da sürdürülüyor.

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Ege’nin bu ilinde genci yaşlısı şeker topluyor

Bayram namazı sonrası, her evin önünde şeker, çikolata, kek gibi atıştırmalıklar hazırlanırken, mahalle halkı kendilerini ziyarete gelen genç, yaşlı ve çocuklara ikramda bulunuyor

Ege’nin bu ilinde genci yaşlısı şeker topluyor

Gördes'in 50 haneli ve yaklaşık 250 kişinin yaşadığı Kuşluk Mahallesi'nde geleneği sürdürdüklerini belirten mahalle sakinlerinden Hakkı Güzel, "Köyümüzün adeti olan her yıl Ramazan Bayramı'nda bayram namazından sonra köyümüzde genç yaşlı demeden komşularımız şeker, çikolata ve atıştırmalık dağıtıyorlar.

Ege’nin bu ilinde genci yaşlısı şeker topluyor

Bu geleneği yaşatıyorlar. Her geçen yıl katılım artıyor. Farklı şehirlerde oturan köylülerimiz de köyümüze gelip bu geleneğe sahip çıkıyorlar.

Ege’nin bu ilinde genci yaşlısı şeker topluyor

Aslında burada şeker bahane. Bu bahaneyle köyümüzün gençleri ve yaşlıları birbirleriyle bayramlaşma fırsatı buluyor" dedi.

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