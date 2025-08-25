Ege’nin en önemli su kaynağı! Görüntüler tedirgin etti

Son yıllarda iklim değişikliğine bağlı kuraklık, Türkiye'deki baraj ve nehirlerde su seviyelerinin düşmesine yol açıyor. Özellikle yağışların bazı aylarda neredeyse hiç olmaması ve aşırı sıcaklıklar, göl ve barajlarda ciddi azalmaları beraberinde getiriyor.



Kuraklık nedeniyle farklı kaynaklardan beslenemeyen birçok akarsu ve göl, yaz aylarında kurumaya yüz tutuyor.



İç Batı Anadolu'da Murat, Eğriöz ve Şaphane dağlarından doğarak Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir'den geçerek Ege Denizi'ne dökülen Gediz Nehri, bölgede yaklaşık 1 milyon 200 bin dekar tarım arazisinin sulanmasında kullanılıyor.