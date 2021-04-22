Ege'nin görkemli antik kentleri: Efes, Laodikya ve Afrodisyas

İrili ufaklı çok sayıda antik kente sahip Ege Bölgesi'ndeki Efes, Laodikya ve Afrodisyas, geçmişi bugüne taşıyan önemli açık hava müzeleri olarak ön plana çıkıyor. Dünyaca ünlü Efes Antik Kenti, "Celsus Kütüphanesi", "Hadrian Kapısı", "Yamaçevler" gibi eşsiz eserleri barındırıyor. Anadolu'nun en büyük antik kentlerinden Laodikya, arkeoloji meraklıları için adeta okul niteliği taşıyor. Antik dönemin en iyi heykeltıraşlık okullarından birine ev sahipliği yapan Afrodisyas, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.