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Ege'nin görkemli antik kentleri: Efes, Laodikya ve Afrodisyas

İrili ufaklı çok sayıda antik kente sahip Ege Bölgesi'ndeki Efes, Laodikya ve Afrodisyas, geçmişi bugüne taşıyan önemli açık hava müzeleri olarak ön plana çıkıyor. Dünyaca ünlü Efes Antik Kenti, "Celsus Kütüphanesi", "Hadrian Kapısı", "Yamaçevler" gibi eşsiz eserleri barındırıyor. Anadolu'nun en büyük antik kentlerinden Laodikya, arkeoloji meraklıları için adeta okul niteliği taşıyor. Antik dönemin en iyi heykeltıraşlık okullarından birine ev sahipliği yapan Afrodisyas, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 11:37 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 11:44
Ege'nin görkemli antik kentleri: Efes, Laodikya ve Afrodisyas

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesinde yer alan ve İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti, farklı uygarlıklardan izlerle ziyaretçilerini milattan önce 7000'lere kadara uzanan bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

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Ege'nin görkemli antik kentleri: Efes, Laodikya ve Afrodisyas

Kuruluşu Cilalı Taş Devri'ne dayanan, İyonya'nın 12 şehri arasında yer alan ve Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı dönemleri boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Efes, Anadolu'nun eşsiz zenginliklerini sergiliyor.

Ege'nin görkemli antik kentleri: Efes, Laodikya ve Afrodisyas

Arkeolojik araştırmalar sonucu tarih boyu hem ticari hem de politik bir merkez olduğu ortaya çıkan Efes, Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı ile dünyanın yedi harikasından birini de bünyesinde barındırıyor.

Ege'nin görkemli antik kentleri: Efes, Laodikya ve Afrodisyas

Çeşitli tarihi kaynaklarda, doğu ile batı arasında önemli bir kapı durumundaki liman kentinin, en görkemli dönemini Helenistik ve Roma çağlarında yaşadığı, nüfusunun da 200 bine ulaştığı bilgisi yer alıyor.

Ege'nin görkemli antik kentleri: Efes, Laodikya ve Afrodisyas

Aralarında üç kilometre olan "aşağı" ve "yukarı" diye adlandırılan iki kapısı bulunan antik kentte milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen "Celcus Kütüphanesi", antik çağın en önemli kütüphaneleri arasında gösteriliyor. Kentle özdeşleşmiş adını dünyaya duyuran tarihi eserler arasında Kuretler Caddesi'ndeki Hadrian Kapısı, Yamaçevler, 25 bin kişilik oturma kapasitesiyle büyük tiyatro, stadyum, ticaret ve devlet agoraları, antik liman da yer alıyor.

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