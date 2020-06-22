  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Ege'nin muhteşem maviliğinde tatil rotaları!

Ege'nin muhteşem maviliğinde tatil rotaları!

Koronavirüs salgını bizi karantina sürecine mecbur bıraktı. Ancak, normalleşme dönemine geçişle birlikte yarım kalan tatil hayallerini gerçekleştirmeye başlayabiliriz. Tatil planları için en iyi rotalardan birisi Ege olabilir. Ege'nin masmavi koylarında, muhteşem bir tatil yapabilirsiniz. İşte Ege'nin muhteşem maviliğinde tatil rotaları!

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 15:33 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 16:14
Ege'nin muhteşem maviliğinde tatil rotaları!
Ege'nin muhteşem maviliğinde tatil rotaları!

Denizden esen çam kokulu meltem, dalgaların kıpırtısıyla hafifçe sallanan gulet ve Ege'nin, Akdeniz'in muhteşem manzaraları ile bir mavi yolculuk sezonu daha başlıyor…

Mavi yolculuk sezonu Nisan'da başlayıp Ekim'de sona eriyor ancak en iyi dönem genellikle Haziran ve Ağustos ayları arası. Kendi tekneniz yoksa bile grup olarak kiralayabileceğiniz guletlerle mavi yolculuğa çıkabilmeniz ve bu güzelliklerin tam kalbinde birkaç gün geçirmeniz mümkün. İnanın dalgaların kıpırtsıyla yıldızların altında uyumak, uyanır uyanmaz turkuaz sulara dalmak ve gezinin her bir saniyesinde denizin ve doğanın sunduğu tüm güzellikleri ruhunuzun tam derinlerinde hissetmek kendinize yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden olacak.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ege'nin muhteşem maviliğinde tatil rotaları!
Ege'nin muhteşem maviliğinde tatil rotaları!

BODRUM-GÖKOVA

Brandlifemag.com'un haberine göre; Mavi yolculuğun en popülerlerinden Bodrum-Gökova rotasının tek yön uzunluğu dört gün sürüyor.

Ege'nin muhteşem maviliğinde tatil rotaları!
Ege'nin muhteşem maviliğinde tatil rotaları!

Bir haftadan daha uzun bir zamanınız varsa yolculuğunuza Bodrum'dan başlayıp yine Bodrum'da bitirebilirsiniz.

Ege'nin muhteşem maviliğinde tatil rotaları!
Ege'nin muhteşem maviliğinde tatil rotaları!

Rota boyunca Orak Adası, bembeyaz kumlarıyla ünlü Sedir Adası, Yedi Adalar ve Yalıçiftlik gibi yerlere uğrayan, zamanınızın tamamını Gökova Körfezi'nin sakin sularında geçireceğiniz rahat bir rota bu.

Ege'nin muhteşem maviliğinde tatil rotaları!
Ege'nin muhteşem maviliğinde tatil rotaları!

Ayrıca hem sakinlik hem de eğlence arayışındaysanız Bodrum'a yakın olmanız işinizi kolaylaştıracak.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kaç saat sürecek?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kaç saat sürecek?
  • SON DAKİKA