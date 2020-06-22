Ege'nin muhteşem maviliğinde tatil rotaları!

Denizden esen çam kokulu meltem, dalgaların kıpırtısıyla hafifçe sallanan gulet ve Ege'nin, Akdeniz'in muhteşem manzaraları ile bir mavi yolculuk sezonu daha başlıyor…

Mavi yolculuk sezonu Nisan'da başlayıp Ekim'de sona eriyor ancak en iyi dönem genellikle Haziran ve Ağustos ayları arası. Kendi tekneniz yoksa bile grup olarak kiralayabileceğiniz guletlerle mavi yolculuğa çıkabilmeniz ve bu güzelliklerin tam kalbinde birkaç gün geçirmeniz mümkün. İnanın dalgaların kıpırtsıyla yıldızların altında uyumak, uyanır uyanmaz turkuaz sulara dalmak ve gezinin her bir saniyesinde denizin ve doğanın sunduğu tüm güzellikleri ruhunuzun tam derinlerinde hissetmek kendinize yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden olacak.