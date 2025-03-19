Ege’nin o ilçesi beyaz gelinliğini giydi!

Özlüce Mahallesi sakinlerinden Muzaffer Duman kar yağışına sevindiklerini ifade ederek, "Malum bu son yağışlar yetersizdi. Mart aylarında uzun yıllardır kar yağmıyordu. Kar yağmadığı için de susuzluk var. Yazın çok su sıkıntısı çekiyoruz. İnşallah bu kar yağışı 5-10 gün sürer ve yazın su sıkıntısı çekmeyiz" diye konuştu.