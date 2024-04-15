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Haberler Galeri Ege'nin o ilinde sıcaklık 31 derece olacak! İşte Meteoroloji'den15 Nisan Pazartesi hava durumu tahmini

Ege'nin o ilinde sıcaklık 31 derece olacak! İşte Meteoroloji'den15 Nisan Pazartesi hava durumu tahmini

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Nisan Pazartesi hava durumu tahminini paylaştı. Yapılan duyuruya göre Ege'nin o ilinde sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak. İşte 15 Nisan Pazartesi hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024 09:18

Ege’nin o ilinde sıcaklık 31 derece olacak! İşte Meteoroloji’den15 Nisan Pazartesi hava durumu tahmini

Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Ege’nin o ilinde sıcaklık 31 derece olacak! İşte Meteoroloji’den15 Nisan Pazartesi hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege’nin o ilinde sıcaklık 31 derece olacak! İşte Meteoroloji’den15 Nisan Pazartesi hava durumu tahmini

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Ege’nin o ilinde sıcaklık 31 derece olacak! İşte Meteoroloji’den15 Nisan Pazartesi hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege’nin o ilinde sıcaklık 31 derece olacak! İşte Meteoroloji’den15 Nisan Pazartesi hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

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