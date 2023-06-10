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Haberler Galeri Ege'nin o illerinde görülmüştü! Uzmanı açıkladı: Uğur böceği örümceği zehirli değil

Ege'nin o illerinde görülmüştü! Uzmanı açıkladı: Uğur böceği örümceği zehirli değil

Denizli, Muğla ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde görülen ve zehirli olabileceği yönünde değerlendirmede bulunulan uğur böceği örümceğiyle ilgili Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Demir, açıklamada bulundu. Prof. Dr. Demir, "Bu örümcekler zehirli değildir ve öldürmez. Bu canlılar küçük böceklerle beslenirler. Tarım alanına zarar veren böceklerden beslendiği için de oldukça faydası vardır." dedi.

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 16:11 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 16:15

Ege'nin o illerinde görülmüştü! Uzmanı açıkladı: Uğur böceği örümceği zehirli değil
Ege’nin o illerinde görülmüştü! Uzmanı açıkladı: Uğur böceği örümceği zehirli değil

Denizli, Muğla ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar tarafından görülen ve zehirli olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılan uğur böceği örümceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Demir, bu örümcek türünün 'eresus cinnaberinus' olarak bilindiğini kaydetti.

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Ege'nin o illerinde görülmüştü! Uzmanı açıkladı: Uğur böceği örümceği zehirli değil
Ege’nin o illerinde görülmüştü! Uzmanı açıkladı: Uğur böceği örümceği zehirli değil

Prof. Dr. Demir, bu örümcek türünün kırmızı ve siyah benekleri olmasından dolayı uğur böceği örümceği olarak adlandırıldığını kaydederek, "Genelde erkek örümceklerde bu desenler görülür. Dişilerde ise daha siyahtır. Bu örümceğin bu dönemde görülmesi ise erkeklerde çiftleşme dönemidir ve dişiler genelde sabit kalır.

Ege'nin o illerinde görülmüştü! Uzmanı açıkladı: Uğur böceği örümceği zehirli değil
Ege’nin o illerinde görülmüştü! Uzmanı açıkladı: Uğur böceği örümceği zehirli değil

Bu nedenle erkek örümcekler dişileri aramaya çıkar. Erkek uğur böceği örümceğinin dişilere göre sayısı da oldukça fazladır. Erkekler dişilerini ararken birçok insanla da karşı karşıya kalabiliyor. Şu an bu türlerin sayısı oldukça fazladır. Bunu da bu örümceği avlayan avcıların sayısının düşmüş olması ve iklimin yağışlı geçmesinden kaynaklanabilir" dedi.

Ege'nin o illerinde görülmüştü! Uzmanı açıkladı: Uğur böceği örümceği zehirli değil
Ege’nin o illerinde görülmüştü! Uzmanı açıkladı: Uğur böceği örümceği zehirli değil

'ZARARLI DEĞİL, FAYDASI VAR'
Prof. Dr. Demir, uğur böceği örümceğinin zehirli olmadığını, sadece alerjisi olan kişilerde etki göstereceğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

Ege'nin o illerinde görülmüştü! Uzmanı açıkladı: Uğur böceği örümceği zehirli değil
Ege’nin o illerinde görülmüştü! Uzmanı açıkladı: Uğur böceği örümceği zehirli değil

"Bu örümcekler zehirli değildir ve öldürmez. Bu canlılar küçük böceklerle beslenirler. Sadece ağız yapıları ile yumuşak böcekleri felç duruma getirirler ve daha sonra yerler. Zehir oranı vericisi çok düşüktür.

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