Ege’nin o illerinde görülmüştü! Uzmanı açıkladı: Uğur böceği örümceği zehirli değil

Denizli, Muğla ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde görülen ve zehirli olabileceği yönünde değerlendirmede bulunulan uğur böceği örümceğiyle ilgili Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Demir, açıklamada bulundu. Prof. Dr. Demir, "Bu örümcekler zehirli değildir ve öldürmez. Bu canlılar küçük böceklerle beslenirler. Tarım alanına zarar veren böceklerden beslendiği için de oldukça faydası vardır." dedi.
Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 16:11 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 16:15