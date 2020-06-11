Ege'nin "renkli" simaları: "Afro-Türkler"

"İSTİKLAL MARŞI'NI, TÜRK BAYRAĞINI, ATATÜRK'ÜMÜZÜ ÇOK SEVİYORUZ"
Biberci'nin, başında örtüsü ve üzerinde şalvarıyla tipik bir Ege kadını, 52 yaşındaki eşi Ulviye Biberci de kendini Türk olarak gördüğünü dile getirdi.
Komşularıyla arasının çok iyi olduğunu vurgulayan Biberci, "Milli bayramlarımızı da en coşkulu şekilde kutluyoruz. İstiklal Marşı'nı, Türk bayrağını, Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Biz annemizden dedemizden ne gördüysek öyle yaşıyoruz. Mutfağımız bile Ege mutfağıdır." ifadelerini kullandı.