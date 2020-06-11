  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Ege'nin "renkli" simaları: "Afro-Türkler"

Ege'nin "renkli" simaları: "Afro-Türkler"

Sudan'dan iki asır önce Aydın'a gelen ve "Afro-Türkler" olarak anılan vatandaşlar, atalarından miras siyah tenleriyle Ege kültürüne renk katıyor. Ulviye Biberci, "Milli bayramlarımızı en coşkulu şekilde kutluyoruz. İstiklal Marşı'nı, Türk bayrağını, Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Biz annemizden dedemizden ne gördüysek öyle yaşıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 13:19 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 13:25
Ege'nin renkli simaları: Afro-Türkler

Sudan'dan 2 asır önce geldikleri Aydın'a yerleşen ve "Afro-Türkler" olarak bilinen aileler, kendi deyimleriyle "Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız" diyerek yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürüyor.

Sudan'dan 1800'lü yıllarda tarım işçiliği için gelen ve Anadolu'yu yurt benimseyen Afro-Türklerin torunları, bugün Söke ve Germencik ilçelerinde yaşamaya devam ediyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ege'nin renkli simaları: Afro-Türkler

Ten renkleri yöre halkından farklı olsa da mutfaklarındaki yemekleri, yaşam biçimleri, türküleri hatta şiveleri dahi Egeli olan Afro-Türkler, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası dünyada tartışılan ırkçılığa anlam vermekte zorlanıyor.

Burunköy Mahallesi'nde yaşayan, "Arap Hasan" lakaplı 2 çocuk babası 61 yaşındaki Hasan Biberci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ataları Sudan'dan gelmesine rağmen zaman içinde kendilerini daha çok Egeli gibi hissetmeye başladıklarını, topluluk dışından evliliklerle beyaz ve siyah tenli çocukların kardeşçe yaşadığını söyledi.

Ege'nin renkli simaları: Afro-Türkler

Çocuklarının Aydınlılarla evlendiğini belirten Biberci, "Beyaz bir torunum var. Annesine çekti o da. Biz Aydınlıyız, hatta bir Aydınlı'dan daha fazla Aydınlıyım. Egeliyiz. Burası artık benim toprağım." dedi.

Ten renginden dolayı yaşadığı bölgede kendisine kimsenin "öteki" gözüyle bakmadığına dikkati çeken Biberci, "Şunu unutmamak gerekiyor. Önce sen iyi olmalısın. Sen iyi olmadan başkasından da iyi olmayı beklememek gerekiyor. Komşularımızla da aramız çok iyi. Onlar bizi, biz de onları çok severiz." dedi.

Ege'nin renkli simaları: Afro-Türkler

George Floyd'un öldürülmesi ve sonrasındaki olayları televizyondan izlediklerini söyleyen Biberci, "Amerika'daki ırkçı saldırıları televizyonlardan görüyoruz. Keşke bunlar olmasaydı. Hepimiz insanız. Allah'a şükür buralarda böyle bir şey yok." diye konuştu.

Ege'nin renkli simaları: Afro-Türkler

"İSTİKLAL MARŞI'NI, TÜRK BAYRAĞINI, ATATÜRK'ÜMÜZÜ ÇOK SEVİYORUZ"

Biberci'nin, başında örtüsü ve üzerinde şalvarıyla tipik bir Ege kadını, 52 yaşındaki eşi Ulviye Biberci de kendini Türk olarak gördüğünü dile getirdi.

Komşularıyla arasının çok iyi olduğunu vurgulayan Biberci, "Milli bayramlarımızı da en coşkulu şekilde kutluyoruz. İstiklal Marşı'nı, Türk bayrağını, Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Biz annemizden dedemizden ne gördüysek öyle yaşıyoruz. Mutfağımız bile Ege mutfağıdır." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?
Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?
  • SON DAKİKA