Ege’ye kar yağışı uyarısı! Meteoroloji saat verdi... İşte 21 Ocak Salı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz ile Marmara'nın güneybatı, İç Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yağışların gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın yurdun doğu kesimleri ile Marmara'nın batısında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.