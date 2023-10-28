Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji 28 Ekim Cumartesi son hava tahminini duyurdu

Bugün (28 Ekim Cumartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 28 Ekim Cumartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 08:58