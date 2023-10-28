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Haberler Galeri Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji 28 Ekim Cumartesi son hava tahminini duyurdu

Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji 28 Ekim Cumartesi son hava tahminini duyurdu

Bugün (28 Ekim Cumartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 28 Ekim Cumartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 08:58

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji 28 Ekim Cumartesi son hava tahminini duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji 28 Ekim Cumartesi son hava tahminini duyurdu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli çevrelerinin bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji 28 Ekim Cumartesi son hava tahminini duyurdu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji 28 Ekim Cumartesi son hava tahminini duyurdu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji 28 Ekim Cumartesi son hava tahminini duyurdu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

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