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Haberler Galeri Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji'den 21 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini

Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji'den 21 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini

Bugün (21 Ağustos Pazartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 21 Ağustos Pazartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:46 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:55

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji’den 21 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının, yurdun batı kesimlerinde 1-3 derece artması, iç kesimlerde ise 1-3 derece azalarak, yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji’den 21 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji’den 21 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin güney çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji’den 21 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji’den 21 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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