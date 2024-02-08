Ege’ye uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış o saatlerde başlayacak! 8 Şubat Perşembe hava durumu

Bugün (8 Şubat Perşembe) yağmur yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Uşak ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 8 Şubat Perşembe hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 8 Şubat 2024 Perşembe 09:05 Güncelleme Tarihi: 8 Şubat 2024 Perşembe 09:07