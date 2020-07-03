Eğik binaların ev sahiplerinden belediyeye tepki! İzmir Büyükşehir Belediyesi yine mağdur etti!

'BİZİ DUYMAZLIKRTAN GELİYORLAR'

Yıkım kararı verilen binalardan birinde ev sahibi olan Nur Çilekoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"İlk yıkım kararı baştaki ve sondaki binaya gelmişti. Fakat bizim apartmanda bir kişinin davası devam ediyor diye bizim bina yıkılamadı. Bizi apar topar çıkardılar, ne olduğumuzu bilemedik, ev bulamadık. Ev piyasası yükseldi. Karşıyaka Belediyesi'ne gittik, onlar 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gidin' dedi. 6 katlıydı binamız, bir katımızı düşürdüler. İnşaat sektörü zaten krize girdi, biz oraya kendi dairemizi yaptırmaya kalksak 300- 400 bin TL'den aşağı para vermeyeceğiz. Yakındaki bütün binalara artık kat veriliyor. Buraya neden verilmiyor?