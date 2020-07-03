Eğik binaların ev sahiplerinden belediyeye tepki! İzmir Büyükşehir Belediyesi yine mağdur etti!

Bostanlı'da yaklaşık 40 yıllık olan 11 eğik binadan 1'inin yıkımı, mart ayında gerçekleşirken, 10'u hala yıkılmadı. Yıkım işlemlerinin gerçekleşmesi için, Karşıyaka Belediyesi'nin hazırlayıp, şubat ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği imar revizyon planının onaylanmasının beklendiği öğrenildi. Yıllardır oturdukları evlerinden tahliye edilen, kapılarına mühür vurulan ev sahiplerinin birçoğu ise geçen kasım ayından beri kirada oturuyor. Bazılarına kira yardımı yapılırken, bazıları hala bekliyor. Ev sahipleri, kimseden bir bilgi alamadıklarını, evlerine ne olacağını öğrenmek istediklerini söyleyerek, duruma tepki gösterdi.