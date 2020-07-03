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Haberler Galeri Eğik binaların ev sahiplerinden belediyeye tepki! İzmir Büyükşehir Belediyesi yine mağdur etti!

Eğik binaların ev sahiplerinden belediyeye tepki! İzmir Büyükşehir Belediyesi yine mağdur etti!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde vatandaşlar belediyeye tepkili. Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı semtinde bulunan ve sakinleri daha önce tahliye edilen eğik binaların biri hariç yıkım işlemleri başlamadı. Mahalle sakinleri belediyeye tepki göstererek, "Tunç Soyer, 'Bana bu konuyla ilgili gelmeyin' diyormuş. Bizi duymazlıktan geliyorlar. Biz kime gidelim? Ekim ayında çıktım evden, her gün kapıma zabıta geliyordu, sinir krizleri geçiriyordum." dedi.

Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2020 Cuma 09:57 Güncelleme Tarihi: 3 Temmuz 2020 Cuma 10:12
Eğik binaların ev sahiplerinden belediyeye tepki! İzmir Büyükşehir Belediyesi yine mağdur etti!
Eğik binaların ev sahiplerinden belediyeye tepki! İzmir Büyükşehir Belediyesi yine mağdur etti!

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı semtinde bulunan ve sakinleri daha önce tahliye edilen eğik binaların biri hariç yıkım işlemleri başlamadı. Kasım ayında evlerinden taşınan ve kirada oturan ev sahipleri, konuya bir an önce açıklık getirilmesi için çağrıda bulunarak, belediyenin duyarsız olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi.

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Eğik binaların ev sahiplerinden belediyeye tepki! İzmir Büyükşehir Belediyesi yine mağdur etti!
Eğik binaların ev sahiplerinden belediyeye tepki! İzmir Büyükşehir Belediyesi yine mağdur etti!

Bostanlı'da yaklaşık 40 yıllık olan 11 eğik binadan 1'inin yıkımı, mart ayında gerçekleşirken, 10'u hala yıkılmadı. Yıkım işlemlerinin gerçekleşmesi için, Karşıyaka Belediyesi'nin hazırlayıp, şubat ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği imar revizyon planının onaylanmasının beklendiği öğrenildi. Yıllardır oturdukları evlerinden tahliye edilen, kapılarına mühür vurulan ev sahiplerinin birçoğu ise geçen kasım ayından beri kirada oturuyor. Bazılarına kira yardımı yapılırken, bazıları hala bekliyor. Ev sahipleri, kimseden bir bilgi alamadıklarını, evlerine ne olacağını öğrenmek istediklerini söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

Eğik binaların ev sahiplerinden belediyeye tepki! İzmir Büyükşehir Belediyesi yine mağdur etti!
Eğik binaların ev sahiplerinden belediyeye tepki! İzmir Büyükşehir Belediyesi yine mağdur etti!

'YIKILAN EVİN YERİNE OTOPARK YAPMAYA KALKMIŞLAR'
Yıkılan Akalın Apartmanı'nda ev sahibi olan Sedef Şengül, "Biz evlerden tahliye edildikten sonra maddi manevi aradığımız yardımı bulamadık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden defalarca görüşme talep ettik, Tunç Bey bize asla randevu vermedi. Dün de de boş arsamızın üzerine bir manav ve otopark mafyası çökmeye kalktı. Burayı otopark yapmak için tuğlaları getirmişler. Gören birisi bize fotoğraf attı. Kimsenin haberi olmadan arkadaşlar inşaata başlamışlar.

Eğik binaların ev sahiplerinden belediyeye tepki! İzmir Büyükşehir Belediyesi yine mağdur etti!
Eğik binaların ev sahiplerinden belediyeye tepki! İzmir Büyükşehir Belediyesi yine mağdur etti!

Bizden biri gelip kimden izin aldıklarını sormuş. Onlar da alt kattaki dükkan sahibinin onları kiraladığını, ondan yetki alarak yaptıklarını söylemişler. Zabıtayı aradık ve gittiler. Madem biz evlerimizden olduk, diğer evleri de tahliye etsinler. Buraya bir çözüm bulunsun. Sadece bizim binamız mı çevreye zararlıydı?" dedi.

Eğik binaların ev sahiplerinden belediyeye tepki! İzmir Büyükşehir Belediyesi yine mağdur etti!
Eğik binaların ev sahiplerinden belediyeye tepki! İzmir Büyükşehir Belediyesi yine mağdur etti!

'BİZİ DUYMAZLIKRTAN GELİYORLAR'
Yıkım kararı verilen binalardan birinde ev sahibi olan Nur Çilekoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İlk yıkım kararı baştaki ve sondaki binaya gelmişti. Fakat bizim apartmanda bir kişinin davası devam ediyor diye bizim bina yıkılamadı. Bizi apar topar çıkardılar, ne olduğumuzu bilemedik, ev bulamadık. Ev piyasası yükseldi. Karşıyaka Belediyesi'ne gittik, onlar 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gidin' dedi. 6 katlıydı binamız, bir katımızı düşürdüler. İnşaat sektörü zaten krize girdi, biz oraya kendi dairemizi yaptırmaya kalksak 300- 400 bin TL'den aşağı para vermeyeceğiz. Yakındaki bütün binalara artık kat veriliyor. Buraya neden verilmiyor?

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