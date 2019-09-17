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> Ekranların yeni dizisi Şampiyon'un Fırat'ı Toglahan Sayışman ile Suna'sı Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı
Ekranların yeni dizisi Şampiyon'un Fırat'ı Toglahan Sayışman ile Suna'sı Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı
Trt ekranlarının yeni dizisi 'Şampiyon' tüm heyecanıyla devam ediyor. Şampiyon dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri merak edip araştırmaya başladı. Şampiyon dizisinde Fırat karakterini canlandıran Tolgahan Sayışman ile dizide Suna'yı oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek ise herkesi şok etti. Dizide 'Kafkas' lakaplı bir boksörü canlandıran Tolgahan Sayışman gerçek hayatta Almeda Abazi ile evli ve bir çocukları var. İşte herkesi şaşırtan o gerçek...
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 11:21
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 11:21
Trt ekranlarının yeni dizisi 'Şampiyon' tüm heyecanıyla devam ediyor. Şampiyon dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri merak edip araştırmaya başladı. Şampiyon dizisinde Fırat karakterini canlandıran Tolgahan Sayışman ile dizide Suna'yı oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek ise herkesi şok etti. Dizide 'Kafkas' lakaplı bir boksörü canlandıran Tolgahan Sayışman ile Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki yaş farkı herkesi şok etti. Sizce Tolgahan Sayışman kaç yaşında? Partneri kaç yaşında? İşte ünlülerin merak edilen yaşları...
YAĞMUR ATACAN
19 Mayıs 1983
İLKER İNANOĞLU
20 Ağustos 1965