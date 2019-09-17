Ekranların yeni dizisi Şampiyon'un Fırat'ı Toglahan Sayışman ile Suna'sı Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı

Trt ekranlarının yeni dizisi 'Şampiyon' tüm heyecanıyla devam ediyor. Şampiyon dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri merak edip araştırmaya başladı. Şampiyon dizisinde Fırat karakterini canlandıran Tolgahan Sayışman ile dizide Suna'yı oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek ise herkesi şok etti. Dizide 'Kafkas' lakaplı bir boksörü canlandıran Tolgahan Sayışman gerçek hayatta Almeda Abazi ile evli ve bir çocukları var. İşte herkesi şaşırtan o gerçek...