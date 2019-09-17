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Haberler > Galeri > Ekranların yeni dizisi Şampiyon'un Fırat'ı Toglahan Sayışman ile Suna'sı Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı

Ekranların yeni dizisi Şampiyon'un Fırat'ı Toglahan Sayışman ile Suna'sı Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı

Trt ekranlarının yeni dizisi 'Şampiyon' tüm heyecanıyla devam ediyor. Şampiyon dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri merak edip araştırmaya başladı. Şampiyon dizisinde Fırat karakterini canlandıran Tolgahan Sayışman ile dizide Suna'yı oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek ise herkesi şok etti. Dizide '' lakaplı bir boksörü canlandıran Tolgahan Sayışman gerçek hayatta Almeda Abazi ile evli ve bir çocukları var. İşte herkesi şaşırtan o gerçek...

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 11:21 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 11:21
Ekranların yeni dizisi Şampiyon'un Fırat'ı Toglahan Sayışman ile Suna'sı Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı

Trt ekranlarının yeni dizisi 'Şampiyon' tüm heyecanıyla devam ediyor. Şampiyon dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri merak edip araştırmaya başladı. Şampiyon dizisinde Fırat karakterini canlandıran Tolgahan Sayışman ile dizide Suna'yı oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek ise herkesi şok etti. Dizide 'Kafkas' lakaplı bir boksörü canlandıran Tolgahan Sayışman ile Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki yaş farkı herkesi şok etti. Sizce Tolgahan Sayışman kaç yaşında? Partneri kaç yaşında? İşte ünlülerin merak edilen yaşları...

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Ekranların yeni dizisi Şampiyon'un Fırat'ı Toglahan Sayışman ile Suna'sı Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı

PINAR ALTUĞ

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Ekranların yeni dizisi Şampiyon'un Fırat'ı Toglahan Sayışman ile Suna'sı Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı

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19 Mayıs 1983

Ekranların yeni dizisi Şampiyon'un Fırat'ı Toglahan Sayışman ile Suna'sı Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı

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Ekranların yeni dizisi Şampiyon'un Fırat'ı Toglahan Sayışman ile Suna'sı Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı

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