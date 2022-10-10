El titremesinin nedenleri neler? El neden titrer?

EL TİTREMESİNİ ÖNLEMENİN YOLLARI
Nöroloji Uzmanı Dr. Cem Ortaçbayram, nerede ya da hangi şekilde ortaya çıkarsa çıksın, tremor yakınması olan kişinin, buna eşlik edebilecek hastalıklar açısından değerlendirilmek amacıyla bir nöroloğa başvurması gerektiğinin altını çiziyor. Yakınmanın şiddetine ve altta yatan duruma göre bazen sadece kullanılan bir ilacın dozunu ayarlayarak bu sıkıntıyı sona erdirmek mümkün olabiliyor. Özellikle esansiyel tremor ve fizyolojik tremor, kafein alımı, stres, sıkıntı ve fiziksel yorgunlukla artış gösterdiği için bunlardan kaçınmak el titremesinin azalmasını sağlayabiliyor. Dr. Cem Ortaçbayram, ancak kimi zaman da çok önemli bir hastalığın ilk ve tek bulgusu olarak ortaya çıkan tremora tanı konmasının hayati bir önem taşıdığına dikkat çekiyor.