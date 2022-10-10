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El titremesinin nedenleri neler? El neden titrer?

Kimi zaman bir hastalığa bağlı olarak gelişen el titremesi kimi durumlarda heyecan ve strese bağlı olarak da gelişebiliyor. Hayat kalitesini olumsuz etkileyen bu durumu yaşayanlar 'El titremesinin nedenleri nelerdir? El titremesi sorunu olan hangi bölüme gitmeli? El titremesi nasıl önlenir? El titremesi tedavisi var mı?' sorularının yanıtını arıyor. İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 13:07 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 13:11
El titremesinin nedenleri neler? El neden titrer?

El titremesi, ciddi nörolojik hastalıkların ilk belirtisi olabilir. Bilimsel adı "tremor" olan titreme, istemsiz oluşan, ritmik, sallanma şeklindeki bir eklem hareketi olarak tanımlanıyor.

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El titremesinin nedenleri neler? El neden titrer?

Dolayısıyla sadece ellerde değil, kollarda, başta, bacaklarda ve ses tellerinde de görülebiliyor. Bazen yoğun stres altında ya da tiroit hormonunun artmasına bağlı olarak ortaya çıkabilen ellerdeki titreme sorunu altta Parkinson gibi çok daha ciddi nörolojik sorunlara da işaret edebiliyor.

El titremesinin nedenleri neler? El neden titrer?

Nöroloji Uzmanı Dr. Cem Ortaçbayram, bu nedenle hiçbir titremenin küçümsenmemesi ve 'zamanla geçer' diye düşünmeden dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

El titremesinin nedenleri neler? El neden titrer?

BASİT GÖRÜNEN BİR TİTREME BİRÇOK SORUNUN NEDENİ OLABİLİR

Basit bir titreme gibi görünen bu sorunun birçok nedeni olmakla birlikte sıklıkla; stres, korku, hipertiroidizm ya da hipokalsemi (vücutta kalsiyum miktarının azalması) gibi metabolik durumlar ile bazı ilaçlar ve uyarıcılara bağlı olarak geliştiği görülüyor. Bununla birlikte Parkinson hastalığı ve bazı hareket bozukluklarının karakteristik belirtisi de ellerde ortaya çıkan titreme oluyor. Tremorun nedenleri çeşitli olduğu için görülme sıklığı da buna bağlı olarak değişiklik gösteriyor ve bu konuda net bir bilgi verilemiyor.

El titremesinin nedenleri neler? El neden titrer?

EL TİTREMESİNİ ÖNLEMENİN YOLLARI

Nöroloji Uzmanı Dr. Cem Ortaçbayram, nerede ya da hangi şekilde ortaya çıkarsa çıksın, tremor yakınması olan kişinin, buna eşlik edebilecek hastalıklar açısından değerlendirilmek amacıyla bir nöroloğa başvurması gerektiğinin altını çiziyor. Yakınmanın şiddetine ve altta yatan duruma göre bazen sadece kullanılan bir ilacın dozunu ayarlayarak bu sıkıntıyı sona erdirmek mümkün olabiliyor. Özellikle esansiyel tremor ve fizyolojik tremor, kafein alımı, stres, sıkıntı ve fiziksel yorgunlukla artış gösterdiği için bunlardan kaçınmak el titremesinin azalmasını sağlayabiliyor. Dr. Cem Ortaçbayram, ancak kimi zaman da çok önemli bir hastalığın ilk ve tek bulgusu olarak ortaya çıkan tremora tanı konmasının hayati bir önem taşıdığına dikkat çekiyor.

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