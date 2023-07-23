El ve ayaklarda uyuşma yaşıyorsanız dikkat! Nedeni B vitamini eksikliği olabilir

Vitaminler sağlığımız için olmazsa olmaz bir öneme sahip. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi ve hastalıklardan korunmak için vitaminler hayatımızın oldukça önemli bir noktasında. Besinlerden doğal yollarla alabildiğimiz vitaminleri kimi durumlarda ek takviye olarak da kullanabiliyoruz. Ancak bazı durumlarda vitamin eksikliği kendini gösteriyor. Deri döküntüleri, ağız çevresinde yara ve çatlaklar, dudaklarda pullanma, zayıflık, halsizlik, sinirlilik, karın krampları ve mide bulantısı, ishal veya kabızlık gibi bağırsak sorunları, stres, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma B vitamini eksikliğine işaret ediyor. Peki B vitamini hangi besinlerde bulunur? B vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler...