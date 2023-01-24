Elif hayal kırıklığına uğradı

Atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bir Küçük Gün Işığı, sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.
Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 15:45Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 15:56
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Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.
Tam zamanında yetişen Elif ve Fırat, Cemil'i bir kez daha Ümran'ın elinden kurtarırlar. Eve tekrar doktor gelir. Cemil iyileşmeye başlamıştır ve avukat ister. Ümran büyük panik içindedir. Fırat'a babasını annesinin ittiğini söyleyen Elif'i önce Ümran sonra da Cemil yalancı çıkartır.
Ümran söylediklerini inkar ederken Cemil ise düşmesinin kaza olduğunu söyler. Önce kendisinden sonra annesinden şimdi de babasından şüphe eden Elif ile Fırat'ın arası gittikçe açılır. Dila ise çok mutludur. Cemil, Güneş ile Dila'nın arasında köprü olur. Güneş'in kendisine olan sevgisini Dila ile yakınlaşmaları için kullanır. Ümran ise iyice köşeye sıkışmıştır. Vasiyetini hazırlayan ve avukata her şeyi anlatan Cemil, onu Fırat'ı kaybetmekle tehdit eder. Fulya ise Alper'in babası ile tanışır. Gülümser Hanım için gece beklenmedik geçer. Eşref Bey kendine has bir adamdır.
FIRAT İLE ARASINI DÜZELTMEK İÇİN ÇİFTLİĞE GİTTİ VE ORADA BÜYÜK SÜRPRİZLE KARŞILAŞTI
Gülümser'e iltifatlar yağdırırken çocukların evlenmelerinden değil dost hayatı yaşamalarını gerektiğini söyler. Evde bomba etkisi yaratan Eşref söyledikleri ile Gülümser'i yatağa düşürür. Ümran, Cemil'in her söylediğini yapan kuklasına dönüşürken Elif bir süre çiftlik evine kalmaya giden Fırat'a sürpriz yapar.
Ama asıl sürpriz onu beklemektedir. Fırat evde yalnız değildir. Yabancı bir kadın ıslak saçları ve Fırat'ın gömleği ile etrafta dolaşmaktadır. Bu kadın Ayazları bitirmek için türlü türlü plan ve kumpas kuran rakiplerinden başkası değildir.