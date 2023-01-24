Elif hayal kırıklığına uğradı

Ümran söylediklerini inkar ederken Cemil ise düşmesinin kaza olduğunu söyler. Önce kendisinden sonra annesinden şimdi de babasından şüphe eden Elif ile Fırat'ın arası gittikçe açılır. Dila ise çok mutludur. Cemil, Güneş ile Dila'nın arasında köprü olur. Güneş'in kendisine olan sevgisini Dila ile yakınlaşmaları için kullanır. Ümran ise iyice köşeye sıkışmıştır. Vasiyetini hazırlayan ve avukata her şeyi anlatan Cemil, onu Fırat'ı kaybetmekle tehdit eder. Fulya ise Alper'in babası ile tanışır. Gülümser Hanım için gece beklenmedik geçer. Eşref Bey kendine has bir adamdır.