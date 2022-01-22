Elif kocası tarafından öldürüldü

EYLÜL, 'ANNE' DİYE SESLENİNCE BULUNMUŞTU

Daha önce Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan çiftin 2016 yılında, o dönem 7 yaşında olan kızı Eylül ile 10 yaşında olan oğlu Mehmet Ali, amcalarının eski eşi Rükiye Tülay tarafından öldüresiye dövülüp, iki ayrı çuvala konduktan sonra 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna atılmıştı.