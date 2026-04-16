Elinizdeki fincanı geri bırakın: Akşam saatlerinde kahve içenler dikkat!

Akşam içilen bir fincan kahvenin masum olduğu düşünülse de araştırmalara göre bu alışkanlık, fark edilmeden uyku kalitesini düşürebilir. İşte akşam kahvesinin fark edemediğimiz 6 zararlı etkisi...

Günlük hayatın vazgeçilmez alışkanlıklarından biri olan kahve tüketimi, özellikle akşam saatlerinde fark edilmeden uyku düzenini olumsuz etkileyebilir.

"Beni etkilemiyor" diye düşünenlerden misiniz? Oysaki bu kanaat çok da doğru sayılmaz. Çünkü araştırmalarda kafeinin yalnızca uykuya dalmayı zorlaştırmadığı, aynı zamanda uykunun en önemli evresi olan derin uyku süresini de kısalttığı vurgulanıyor.

İşte akşam içilen kahvenin 6 zararlı etkisi...

1- UYKUYA DALMAYI ZORLAŞTIRIR

En beklenilen etkiyi ilk madde olarak verelim. Kafein, beyni uyarır- bu da uyku süresinin uzamasına sebep olur.

2- ERTESİ GÜN YORGUNLUK YAPAR

Yeterince dinlenmeyen vücut enerji toparlayamaz.

3- GECE UYANMALARINI ARTIRIR

Uyku bölünür, bu yüzden de sabah uyandığınızda dinlenmemiş gibi hissedersiniz.

4- DERİN UYKUYU AZALTIR

Uyusanız bile kaliteli uyuyamazsınız.

5- ANKSİYETE SEVİYESİNİ ARTIRIR

Akşam saatlerinde tüketilen kafein, huzursuzluk hissini artırabilir.

6- BİYOLOJİK RİTMİ BOZAR

Uyku düzeni kayar, bu da gece geç yatma alışkanlığı oluşur. Biyolojik ritminiz bozulabilir.