Elinizdeki fincanı geri bırakın: Akşam saatlerinde kahve içenler dikkat!

"Beni etkilemiyor" diye düşünenlerden misiniz? Oysaki bu kanaat çok da doğru sayılmaz. Çünkü araştırmalarda kafeinin yalnızca uykuya dalmayı zorlaştırmadığı, aynı zamanda uykunun en önemli evresi olan derin uyku süresini de kısalttığı vurgulanıyor.
İşte akşam içilen kahvenin 6 zararlı etkisi...
1- UYKUYA DALMAYI ZORLAŞTIRIR
En beklenilen etkiyi ilk madde olarak verelim. Kafein, beyni uyarır- bu da uyku süresinin uzamasına sebep olur.
2- ERTESİ GÜN YORGUNLUK YAPAR
Yeterince dinlenmeyen vücut enerji toparlayamaz.
3- GECE UYANMALARINI ARTIRIR
Uyku bölünür, bu yüzden de sabah uyandığınızda dinlenmemiş gibi hissedersiniz.
4- DERİN UYKUYU AZALTIR
Uyusanız bile kaliteli uyuyamazsınız.
5- ANKSİYETE SEVİYESİNİ ARTIRIR
Akşam saatlerinde tüketilen kafein, huzursuzluk hissini artırabilir.
6- BİYOLOJİK RİTMİ BOZAR
Uyku düzeni kayar, bu da gece geç yatma alışkanlığı oluşur. Biyolojik ritminiz bozulabilir.