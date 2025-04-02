  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

Emeklilerin merakla beklediği 1000 TL'lik bayram ikramiyesi fark ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Milyonlarca emekli, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamayla, bayram ikramiyesi farkının hesaplarına yatırılacağı tarihi öğrenmiş oldu. Peki; 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak? İşte, 1000 TL bayram ikramiyesi ödeme tarihleri.

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı öncesinde 4000 TL'lik bayram ikramiyesinin 3000 TL'sini alan emekliler, geriye kalan 1000 TL'lik farkın ödenmesini bekliyorlardı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu konuda resmi bir açıklama yaparak, emeklilerin beklediği ödemenin tarihini netleştirdi. Peki; 1000 TL'lik bayram ikramiyesi fark ödemesi ne zaman yatacak? İşte, e, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ FARK ÖDEMELERİ TARİHİ BELLİ OLDU!

Bayram öncesinde milyonlarca emekli 3.000 TL'lik ikramiyeyi hesaplarına almıştı. Şimdi ise, eksik kalan 1.000 TL'lik bayram ikramiyesi farkı ödemeleri yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri farkının ödeneceği tarihi duyurdu.

EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilerin merakla beklediği tarihleri açıkladı.

EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

Belirlenen ödeme planına göre:

SSK (4/a) kapsamında emekli aylığı alanlardan,

* 17-21'i arasında maaşını alanlara 3 Nisan'da,

* 22-26'sı arasında maaşını alanlara ise 4 Nisan'da ödeme yapılacak.

Bağ-Kur (4/b) emeklilerinin ödemeleri de 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Emekli Sandığı (4/c) kapsamındaki emeklilerin hesaplarına ise ikramiye farkları 5 Nisan'da aktarılacak.

SGK tarafından duyurulan takvime göre emekliler, belirlenen tarihlerde fark ödemelerini hesaplarından temin edebilecek.

EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?
EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?