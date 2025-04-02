EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?
Emeklilerin merakla beklediği 1000 TL'lik bayram ikramiyesi fark ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Milyonlarca emekli, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamayla, bayram ikramiyesi farkının hesaplarına yatırılacağı tarihi öğrenmiş oldu. Peki; 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak? İşte, 1000 TL bayram ikramiyesi ödeme tarihleri.
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Ramazan Bayramı öncesinde 4000 TL'lik bayram ikramiyesinin 3000 TL'sini alan emekliler, geriye kalan 1000 TL'lik farkın ödenmesini bekliyorlardı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu konuda resmi bir açıklama yaparak, emeklilerin beklediği ödemenin tarihini netleştirdi. Peki; 1000 TL'lik bayram ikramiyesi fark ödemesi ne zaman yatacak? İşte, e, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi...