EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

Emeklilerin merakla beklediği 1000 TL'lik bayram ikramiyesi fark ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Milyonlarca emekli, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamayla, bayram ikramiyesi farkının hesaplarına yatırılacağı tarihi öğrenmiş oldu. Peki; 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak? İşte, 1000 TL bayram ikramiyesi ödeme tarihleri.

Giriş Tarihi : 02 Nisan 2025 14:06 Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 14:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





