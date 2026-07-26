Sığacık'ta Tarih, Deniz ve Sosyal Yaşam Bir Arada

Seferihisar'ın en bilinen bölgelerinden biri olan Sığacık, özellikle emeklilerin günlük yaşamda aradığı birçok özelliği bir arada sunuyor. Sığacık Kalesi çevresindeki tarihi sokaklar, küçük kafeler, sahil yürüyüş alanları ve marina bölgesi ziyaretçilere keyifli bir atmosfer sağlıyor.

Bölgede kurulan yerel pazarlar ise doğal ürünleri ve yöresel lezzetleriyle dikkat çekiyor. Zeytin, mandalina ürünleri, ev yapımı yiyecekler ve el emeği ürünler hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.