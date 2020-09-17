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Emilia Clarke ile Matt Smith birlikte görüntülendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Game of Thrones dizisinin yıldızı Emilia Clarke ile The Crown dizisinde iki sezon boyunca Prens Charles'ı canlandıran Matt Smith birlikte görüntülendi. Londra'da görüntülenen ikilinin aşk yaşadığı belirtildi. İşte o kareler!
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 17:16
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Emilia Clarke ile meslektaşı Matt Smith geçtiğimiz günlerde Londra'da görüntülendi.
2015 yılında 'Terminatör: Genesis' filminde birlikte çalışan ikili, Londra'daki buluşmalarında gözlerden uzak bir restoranı tercih etti.
Emilia Clarke ve Matt Smith'e yakın kaynakların, ikilinin geceyi birlikte geçirdikleri ve aralarındaki şeyin arkadaşlıktan fazlası olabileceğini öne sürmesi, 'aşk' iddialarını güçlendirdi.
Öte yandan Lily James ile uzun bir süredir aşk yaşayan Smith, James ile bu yılın başında yollarını ayırmıştı.
'Game of Thrones' (Taht Oyunları) dizisinde 'Daenerys Targaryen' karakterini canlandıran Emilia Clarke, son açıklamasında çekimler sırasında erkek oyunculara ayrıcalıklı davranıldığını ifade ederek gündem olmuştu.