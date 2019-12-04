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Emine Erdoğan'dan İngiltere'de önemli ziyaret

NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, British Museum'da düzenlenen "Doğudan İlhamla İslam dünyası Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi"ni gezdi.

Giriş Tarihi: 4 Aralık 2019 Çarşamba 19:22
Emine Erdoğan'dan İngiltere'de önemli ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'da British Museum'daki sergileri ziyaret etti.

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Emine Erdoğan'dan İngiltere'de önemli ziyaret

Emine Erdoğan, Twitter'dan British Museum'da bulunan "Doğu'dan İlhamla: İslam Dünyası Batı Sanatını Nasıl Etkiledi" ve "İslam Dünyası Eserleri" sergilerine yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan İngiltere'de önemli ziyaret

Paylaşımında, medeniyetlerin etkileşiminin insanlık ailesi için büyük bir tecrübe paylaşımı olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bu tarihsel birikimin, bugün de kültürler arası hoşgörü iletişimine imkan sağlayacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Emine Erdoğan'dan İngiltere'de önemli ziyaret
Emine Erdoğan'dan İngiltere'de önemli ziyaret
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