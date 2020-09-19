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Emniyet kemerlerinde yeni dönem başlıyor! İşte detaylar...
Emniyet kemerleri, kazalarda insanları hayata bağlıyor. Trafiğe çıktığımızda mutlaka emniyet kemerini takmayı ihmal etmemek gerekiyor. Emniyet kemerleriyle ilgili yeni buluşlar hayatımıza girmek üzere. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:44Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:44
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Araçlarda emniyet kemerleri değişiyor; otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden birinin geliştirdiği yeni nesil emniyet kemerinin en büyük marifeti bakın ne?