  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Emniyet kemerlerinde yeni dönem başlıyor! İşte detaylar...

Emniyet kemerlerinde yeni dönem başlıyor! İşte detaylar...

Emniyet kemerleri, kazalarda insanları hayata bağlıyor. Trafiğe çıktığımızda mutlaka emniyet kemerini takmayı ihmal etmemek gerekiyor. Emniyet kemerleriyle ilgili yeni buluşlar hayatımıza girmek üzere. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:44 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:44
Emniyet kemerlerinde yeni dönem başlıyor! İşte detaylar...

Araçlarda emniyet kemerleri değişiyor; otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden birinin geliştirdiği yeni nesil emniyet kemerinin en büyük marifeti bakın ne?

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Emniyet kemerlerinde yeni dönem başlıyor! İşte detaylar...

Öncelikle arabaya biniyor ve her zamanki gibi emniyet kemerinizi bağlıyorsunuz.

Emniyet kemerlerinde yeni dönem başlıyor! İşte detaylar...

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir emniyet kemerinden farkı yok; ancak mahareti içinde gizli!

Emniyet kemerlerinde yeni dönem başlıyor! İşte detaylar...

Herhangi bir kaza anında hava yastığıyla donatılan bu kemerler şişiyor ve hayat kurtarıyor! Otomotiv şirketleri, yıllardır bu konseptin üzerinde çalışıyor.

Emniyet kemerlerinde yeni dönem başlıyor! İşte detaylar...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Çeşme'deki darp olayıyla anılmıştı! Daria Kyryliuk, koronavirüse yakalandı
Çeşme'deki darp olayıyla anılmıştı! Daria Kyryliuk, koronavirüse yakalandı
  • SON DAKİKA