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Haberler Galeri Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Sarnıç'a 2019 yılında boşanma davası açtı. 3 yıldır devam eden olaylı dava süresince son olarak Yağmur Sarnıç'ın sevgilisinden hamile olduğu ortaya çıktı. Gündemden düşmeyen Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın çekişmeli boşanmasında mahkeme kararını verdi.İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 11:32 Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 11:41
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı

Gündemden düşmeyen Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın olaylı boşanmasında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. Üç çocuğun velayet baba Emre Aşık'ta kaldı.

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Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı

Ünlü futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.Bununla birlikte Yağmur Aşık ile cezaevi firarisi olan eski sevgilisi Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor.

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı

ÇOCUKLAR HACİZ KARARIYLA ALINDI
Mahkeme, önce çocukların geçici velayetini Yağmur Aşık'a vermiş ve aylık 10 bin lira nafaka ödenmesini hükmetmişti. Emre Aşık, daha sonra eşinin çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yağmur Aşık hakkında 'basit yaralama ve kötü muamele' suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasının ardından Aile Mahkemesi, üç çocuğun geçici velayetini baba Emre Aşık'a verdi. Emre Aşık da çocuklarını haciz kararıyla Yağmur Aşık'tan almıştı.

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı

'NAFAKA ÖDEMEK İSTEMİYORUM'
Geçtiğimiz celselerde Yağmur Aşık adliyeye sevgilisi Beycan Şenürek ile birlikte gelmişti. Duruşmada söz alan Emre Aşık, eşinin televizyon programlarına katılarak başka bir erkekle birlikte olduğunu açıkladığını ve artık ona nafaka vermek istemediğini söylemişti.

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası Aile Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya Emre Aşık katılım sağlarken Yağmur Sarnıç 7 aylık hamile oluşu sebebiyle duruşmaya katılmadı. Boşanma davası karara bağlandı.

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