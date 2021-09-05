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Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan şoke eden haber!
Skandallarla adı magazin gündeminden düşmeyen Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan duyanları şaşırtan bir haber daha geldi. Uyguladığı şiddet nedeniyle çocuklarını kaybeden Sarnıç'ın hamile olduğu ve bir erkek bebek beklediği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 10:36Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 10:36
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Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan şoke eden haber!
Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli boşanma davası devam eden Yağmur Sarnıç'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Bir süredir Baycan Şenürek ile birlikte olan Sarnıç'ın, erkek bebek beklediği öğrenildi.
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan şoke eden haber!
Uyguladığı şiddet nedeniyle çocuklarının velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç'tan 'Yok artık' dedirtecek bir haber daha! Emre Aşık ile olaylı boşanma davası devam eden Sarnıç'ın hamile olduğu ortaya çıktı.
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan şoke eden haber!
Aşık ile yaşadığı kavgalarla gündemden düşmeyen Sarnıç, geçtiğimiz aylarda Baycan Şenürek ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan şoke eden haber!
'ASLAN KOCAM'
İlişkilerini sosyal medyada ilan eden ikili, zaman zaman aşk fotoğraflarını da paylaşıyor. Sarnıç'ın paylaşımlarında Şenürek'e "Aslan Kocam" diye hitap ettiği görülüyor.
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan şoke eden haber!
Kontrollerini aksatmayan Sarnıç, önceki gün muayene sonrası aracına binerken görüntülendi. Göbeğinin iyice belirginleştiği görülen Sarnıç'ın erkek bebek beklediği öğrenildi.