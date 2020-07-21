Haberler Galeri En acı bekleyiş! Pınar Gültekin'in ailesi cenazeyi almak için Muğla Adli Tıp Kurumu'na geldi

En acı bekleyiş! Pınar Gültekin'in ailesi cenazeyi almak için Muğla Adli Tıp Kurumu'na geldi

Muğla'da kaybolan ve bu sabah cansız bedenine ulaşılan Pınar Gültekin, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Katil zanlısı cinayete dair kan donduran detayları sorguda itiraf etti. Pınar'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna getirildi. Muğla Adli Tıp Kurumu bahçesinde anne Şefika Gültekin, abla Sibel Gültekin ve arkadaşları genç kızın cenazesini almak için bekleyişini sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 15:36 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 15:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





