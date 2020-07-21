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En acı bekleyiş! Pınar Gültekin'in ailesi cenazeyi almak için Muğla Adli Tıp Kurumu'na geldi
En acı bekleyiş! Pınar Gültekin'in ailesi cenazeyi almak için Muğla Adli Tıp Kurumu'na geldi
Muğla'da kaybolan ve bu sabah cansız bedenine ulaşılan Pınar Gültekin, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Katil zanlısı cinayete dair kan donduran detayları sorguda itiraf etti. Pınar'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna getirildi. Muğla Adli Tıp Kurumu bahçesinde anne Şefika Gültekin, abla Sibel Gültekin ve arkadaşları genç kızın cenazesini almak için bekleyişini sürdürüyor.
Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 15:36
Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 15:50
Kan donduran kadın cinayetleri haberlerine maalesef bir yenisi daha eklendi. Muğla'da günlerdir kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in, evli ve kız çocuk babası 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı (32), genç kızı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.
AİLESİ CENAZEYİ ALMAYI BEKLİYOR
Muğla Adli Tıp Kurumu bahçesinde anne Şefika Gültekin, abla Sibel Gültekin ve arkadaşları genç kızın cenazesini almak için bekleyişini sürdürüyor.
KATİL ZANLISINDAN KAN DONRURAN İTİRAFLAR
Evinde gözaltına alınan zanlının jandarmada verdiği ifadede, "Kıskançlık krizine girmiştim.
Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim.