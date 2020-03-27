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Haberler Galeri En güncel Cuma mesajları! En yeni yazılı, sözlü, resimli Cuma mesajları! En güzel WhatsApp Cuma mesajları

En güncel Cuma mesajları! En yeni yazılı, sözlü, resimli Cuma mesajları! En güzel WhatsApp Cuma mesajları

27 Mart'a özel Cuma mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. En güzel resimli Cuma mesajları sevdiklerini Cuma mesajları ile mutlu etmek isteyen kişilerin merak konusu. 27 Mart Cuma mesajlarına sayfamızdan ulaşabilir ve onlara SMS, Whatsapp veya sosyal medya üzerinden mesaj gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27 Mart 2020 Cuma 09:45 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020 Cuma 09:46
En güncel Cuma mesajları! En yeni yazılı, sözlü, resimli Cuma mesajları! En güzel WhatsApp Cuma mesajları
En güncel Cuma mesajları! En yeni yazılı, sözlü, resimli Cuma mesajları! En güzel WhatsApp Cuma mesajları

Cuma mesajları ile sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler en güzel, resimli, dualı cuma mesajları aramasını yapıyor. Camilerin dolup taşacağı bugünde milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirecek. Dayanışma ve paylaşmanın daha yoğun olarak yaşandığı Cuma gününe özel en anlamlı, resimli, dualı Cuma mesajları...

Resimli ve yazılı Cuma mesajları her Perşembe günü olduğu gibi yoğun şekilde aranıyor. Birbirlerini tebrik etmek isteyen Müslümanlar, en güzel Cuma mesajını paylaşmanın gayretinde. Biz de en güzel resimli ve yazılı Cuma mesajlarını derledik. İşte En güzel WhatsApp Cuma mesajları...

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En güncel Cuma mesajları! En yeni yazılı, sözlü, resimli Cuma mesajları! En güzel WhatsApp Cuma mesajları
En güncel Cuma mesajları! En yeni yazılı, sözlü, resimli Cuma mesajları! En güzel WhatsApp Cuma mesajları

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

En güncel Cuma mesajları! En yeni yazılı, sözlü, resimli Cuma mesajları! En güzel WhatsApp Cuma mesajları
En güncel Cuma mesajları! En yeni yazılı, sözlü, resimli Cuma mesajları! En güzel WhatsApp Cuma mesajları

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

"İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır." (Tirmizî, Zühd",21)Cumamız bereketli olsun

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.

En güncel Cuma mesajları! En yeni yazılı, sözlü, resimli Cuma mesajları! En güzel WhatsApp Cuma mesajları
En güncel Cuma mesajları! En yeni yazılı, sözlü, resimli Cuma mesajları! En güzel WhatsApp Cuma mesajları

De ki: "İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmâül Hüsna O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da. İkisi ortası bir yol tut." (İSRÂ suresi 110. ayet) Hayırlı cumalar.

Allah rahmeti yüz parça yarattı. Bu rahmetten doksan dokuzunu yanında tuttu. Yeryüzüne (bu rahmetin) sadece bir parçasını indirdi. İşte bu bir parça sebebiyledir ki yaratıklar birbirine acımaktadırlar. (Öyle ki) at, süt emen yavrusuna engel olmaması için ayağını bu rahmet sayesinde kaldırır."(Buharî, "Edeb", 78) Hayırlı cumalar.

Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin, çünkü O, haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. (A'RAF suresi 55-56. ayetler) Cumanız mübarek olsun.

En güncel Cuma mesajları! En yeni yazılı, sözlü, resimli Cuma mesajları! En güzel WhatsApp Cuma mesajları
En güncel Cuma mesajları! En yeni yazılı, sözlü, resimli Cuma mesajları! En güzel WhatsApp Cuma mesajları

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim.

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