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Haberler Galeri En güzel anneler günü şiirleri! 2, 3,4 kıta Anneler Günü şiirleri! Uzun ve kısa Anneler Günü şiirleri!

En güzel anneler günü şiirleri! 2, 3,4 kıta Anneler Günü şiirleri! Uzun ve kısa Anneler Günü şiirleri!

Anneler Günü geldi çattı. Anneler Günü birçok çocuk annesine şiir yazarak hediyesi ile birlikte vermek istiyor. Kendi şiirini yazamayanlar internet üzerinden en güzel anneler günü şiirlerini araştırıyor. Biz de en güzel Anneler Günü şiirleri galerisi hazırladık. İşte 2,3,4 kıta Anneler Günü şiirleri ile uzun ve kısa Anneler Günü şiirleri! En güzel Anneler Günü şiirleri...

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2022 Pazar 10:02
En güzel anneler günü şiirleri! 2, 3,4 kıta Anneler Günü şiirleri! Uzun ve kısa Anneler Günü şiirleri!

Her yıl olduğu gibi bu yıda Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak kutlanacak. 1914 yılından resmiyet kazanan gün dünyanın her yerinde kutlanıyor. Annelerinin fedakarlıklarına karşılık bu sembolik günde bir şeyler yapmak isteyen çocuklaın başvurduğu yollardan biri de şiirler oluyor. Biz de ahaber.com.tr olarak en güzel Anneler Günü şiirleri derlemesi yaptık. İşte en güzel uzun ve kısa Anneler Günü şiirleri...

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En güzel anneler günü şiirleri! 2, 3,4 kıta Anneler Günü şiirleri! Uzun ve kısa Anneler Günü şiirleri!

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNE
Senin sesini
senin kokunu özledim anne

Gözlerini özledim,
Sözlerini özledim.
Kokunu özledim,
Benim güzel annem.

Beni büyüten,
Beni yaşatan.
Beni yüreten,
Sen değilmiydin,
Benim güzel annem.

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En güzel anneler günü şiirleri! 2, 3,4 kıta Anneler Günü şiirleri! Uzun ve kısa Anneler Günü şiirleri!

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNE SEVGİSİ
Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensiz bana kan veren
Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni
Kucaklarım gölgeni
En güzel anneler günü şiirleri! 2, 3,4 kıta Anneler Günü şiirleri! Uzun ve kısa Anneler Günü şiirleri!

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNE
Hakkın ödeşilmez eşin bulunmaz
Beni ak sütünle besledin ANNE
Şefkatin bir şeyle satın alınmaz
Kulağıma ninni söyledin ANNE

Ne kadar tatlıydı gel yavrum derken
Seyrederdi mışıl mışıl uyurken
Elinde avcunda hiç bir şey yokken
Giydirdin kuşattın süsledin ANNE

Bu gece rüyamda yaktın özümü
Şahballı"yım tutamadım sözümü
Okşadın saçımı öptün yüzümü
Başımı göğsüne yasladın ANNE
En güzel anneler günü şiirleri! 2, 3,4 kıta Anneler Günü şiirleri! Uzun ve kısa Anneler Günü şiirleri!

ANNELER GÜNÜ
Yeşildir artık yüreğinde kara bulut,
Bugün anneler günü, annem beni unut.

Evde acılar koynuna yangelip yatmış,
İnadına giyin sen de mayısa batmış,
Yürü sokakta, çocukların düşü aksın
Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın.

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Diline genç anılarından bir türkü seç,
Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,
Islanırsa anıların güneşte kurut,
Senin günün bugün unutma, beni unut
Gök mavi, deniz mavi, tam kıyısında dur
Durma, eteğinden beni bir daha savur.

Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,
Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,
Gözünde gözümde, gözlerinde bin umut …
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