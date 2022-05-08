En güzel anneler günü şiirleri! 2, 3,4 kıta Anneler Günü şiirleri! Uzun ve kısa Anneler Günü şiirleri!

Her yıl olduğu gibi bu yıda Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak kutlanacak. 1914 yılından resmiyet kazanan gün dünyanın her yerinde kutlanıyor. Annelerinin fedakarlıklarına karşılık bu sembolik günde bir şeyler yapmak isteyen çocuklaın başvurduğu yollardan biri de şiirler oluyor. Biz de ahaber.com.tr olarak en güzel Anneler Günü şiirleri derlemesi yaptık. İşte en güzel uzun ve kısa Anneler Günü şiirleri...