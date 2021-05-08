En güzel Anneler Günü şiirleri! Uzun ve kısa Anneler Günü şiirleri...

ANNELER GÜNÜ

Yeşildir artık yüreğinde kara bulut,

Bugün anneler günü, annem beni unut.



Evde acılar koynuna yangelip yatmış,

İnadına giyin sen de mayısa batmış,

Yürü sokakta, çocukların düşü aksın

Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın.

Diline genç anılarından bir türkü seç,

Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,

Islanırsa anıların güneşte kurut,

Senin günün bugün unutma, beni unut

Gök mavi, deniz mavi, tam kıyısında dur

Durma, eteğinden beni bir daha savur.



Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,

Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,

Gözünde gözümde, gözlerinde bin umut …