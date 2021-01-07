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En güzel Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar...

En güzel, resimli cuma mesajları Perşembe akşamından itibaren araştırılıyor. Sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler dualı, resimli cuma mesajlarını yoğun olarak araştırıyor. İşte en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları....

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2021 Perşembe 17:10 Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2021 Perşembe 17:14
En güzel Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar...

EN YENİ CUMA MESAJLARI

* Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Âmin, ey Rabbü'l-Âlemîn.

* İnsan dini kadar insandır, dünya yalandır, önemli olan tek gerçek şey imandır, ona sığındığında ruhunu huzur kaplar ve benliğin daima mutlu kalır. Hayırlı cumalar...

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En güzel Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar...

* Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört.. Hayırlı cumalar!

* Lailahe illallah kalbimizi karartma, rizkimizi azaltma, kabrimizi, daraltma, senden baska kapi aratma, muhannete muhtaç etme

En güzel Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar...

* Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

* Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

En güzel Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar...

* 'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

* Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

* Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.

En güzel Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar...

* Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

* Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

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