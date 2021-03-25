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En Güzel Cuma Mesajları | Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, Perşembe akşamı itibari ile araştırılmaya başlandı. Sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler 'Hayırlı Cumalar mesajları' aramasını yoğunlaştırdı. İşte Cuam gününe özel, en yeni, dualı, hadisli Hayırlı cumalar mesajları...

Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 17:01 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 17:08
En Güzel Cuma Mesajları | Hayırlı Cumalar

ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığın ki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı CumaIar.

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En Güzel Cuma Mesajları | Hayırlı Cumalar

Allah'ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma. Amin. HayırIı cumaIar..

En Güzel Cuma Mesajları | Hayırlı Cumalar

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

En Güzel Cuma Mesajları | Hayırlı Cumalar

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun.

En Güzel Cuma Mesajları | Hayırlı Cumalar

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

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