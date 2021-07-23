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Haberler Galeri En güzel cuma mesajları! Resimli dualı hayırlı cumalar mesajları...

En güzel cuma mesajları! Resimli dualı hayırlı cumalar mesajları...

Hayırlı Cumalar.... Sevdiklerine cuma mesajı göndermek isteyenler resimli, dualı, en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. Bugün eller semaya açılacak, dualar edilecek. İşte İslam alemi için önem arz eden cuma gününe özel hayırlı cumalar mesajları...

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 08:52 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 08:52
En güzel cuma mesajları! Resimli dualı hayırlı cumalar mesajları...

Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar

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En güzel cuma mesajları! Resimli dualı hayırlı cumalar mesajları...

Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran "Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…

En güzel cuma mesajları! Resimli dualı hayırlı cumalar mesajları...

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

En güzel cuma mesajları! Resimli dualı hayırlı cumalar mesajları...
En güzel cuma mesajları! Resimli dualı hayırlı cumalar mesajları...
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Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Cuma