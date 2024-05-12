  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri En güzel, resimli Anneler Günü mesajları!

En güzel, resimli Anneler Günü mesajları!

En güzel, en yeni, en şık Anneler Günü mesajları yoğun şekilde yapılıyor. Her yıl olduğu gibi Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak kutlanıyor. 8 Mayıs Anneler Günü'nde binlerce kişi hediyelerini aldı. Biz de en güzel, en yeni Anneler Günü mesajlarını sizler için derledik. İşte Anneler Günü mesajları ve sözleri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 09:41

En güzel, en yeni Anneler Günü mesajları!
En güzel, en yeni Anneler Günü mesajları!

Anneler Günü geldi.8 Mayıs Pazar günü tüm dünyada Anneler Günü olarak kutlanıyor. Anneler Günü, çocukların onlar için her türlü fedakarlığı gözünü kırpmadan yapan annelerine bir teşekkür borcu olarak ortaya çıktı. Annelerin emeklerine karşılık sembolik bugün de onlara hediyeler alınıyor, birlikte yemekler yeniliyor, bir dedikleri iki edilmiyor. Biz de bu özel günde annelerinden uzakta olanlar için en güzel, en yeni, en şık Anneler Günü mesajları galerisini hazırladık. Ayrıca en güzel, en yeni, en şık Anneler Günü sözleri de haberimizde. İşte en güzel, en yeni, en şık Anneler Günü mesajları ve en güzel, en yeni, en şık Anneler Günü sözleri!

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
En güzel, en yeni Anneler Günü mesajları!
En güzel, en yeni Anneler Günü mesajları!

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü mesajları ve sözlerine geçmeden önce bu özel günün tarihçesine bir göz atalım. İşte Anneler Günü'nün ortaya çıkış hikayesi...

Tarihteki ilk anneler günü kutlamaları, antik Yunan'da, tanrıların anası Rhea onuruna düzenlenen bahar kutlamalarına dayandırılabilir. 1600'lerin İngiltere'sinde "Anneler Pazarı" kutlanırdı.

"Lent" adı verilen ve Paskalya'nın 40 gün öncesinden başlayan sürecin dördüncü pazarında kutlanılan "Anneler Pazarı" ile, bütün İngiliz anneler onurlandırılırdı.

En güzel, en yeni Anneler Günü mesajları!
En güzel, en yeni Anneler Günü mesajları!

O zamanlar yoksul İngilizler'in çoğu, varlıklı ailelerin yanında hizmetçilik yapmaktaydı. Çalıştıkları evler çoğunlukla kendi evlerinin çok uzağında kaldığından, hizmetçilerin işverenlerinin yanında yaşamasına izin verilirdi. "Anneler Pazarı"nda hizmetçilere izin verilir, evlerine gidip günü annelerinin yanında geçirmeleri teşvik edilirdi.

"Anneler Pastası" denilen özel bir pasta, bu kutlamayı daha da özel kılardı.

Hıristiyanlığın Avrupa'da yaygınlaşmasıyla kutlama biçim değiştirerek "Kilise Ana" kutlamasına dönüştü. Kendilerine hayat veren ve kötülüklerden koruyan gücün "Kilise Ana" olduğuna inanılırdı. Zamanla kilise festivali ile "Anneler Pazarı" kutlamaları karıştı ve insanlar, kiliseyle birlikte annelerine de şükranlarını sunar oldular.

En güzel, en yeni Anneler Günü mesajları!
En güzel, en yeni Anneler Günü mesajları!

BARIŞA ADANAN BİR GÜN

ABD'de Anneler Günü ilk defa 1872'de Julia Ward Howe tarafından, barışa adanan bir gün olarak önerildi. Bayan Howe her yıl Boston'da Anneler Günü kutlamaları organize etti.

1907 yılında Philadelphia'da Ana Jarvis adında bir kadın, ulusal bir Anneler Günü için kampanya başlattı. Bayan Jarvis, West Virginia eyaletinde annesinin bağlı olduğu kiliseyi, annesinin vefatının ikinci yıldönümü olan mayısın ikinci pazarında, Anneler Günü'nü kutlamaya ikna etti. Ertesi yıl Anneler Günü, bütün Philadelphia'da kutlanmaya başladı.

En güzel, en yeni Anneler Günü mesajları!
En güzel, en yeni Anneler Günü mesajları!

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
* Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez. Annem anneler günün kutlu olsun…

* Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın. Seni çok seviyorum annem.

* Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.

* Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

* Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

* Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

* Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

* Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

* Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

SON DAKİKA