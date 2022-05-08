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Haberler Galeri En güzel, en yeni, en şık Anneler Günü mesajları için tıkla! En güzel, en yeni, en şık Anneler Günü sözleri!

En güzel, en yeni, en şık Anneler Günü mesajları için tıkla! En güzel, en yeni, en şık Anneler Günü sözleri!

En güzel, en yeni, en şık Anneler Günü mesajları ile en güzel, en şık, en yeni Anneler Günü sözleri araması yoğun şekilde yapılıyor. Her yıl olduğu gibi Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak kutlanıyor. 8 Mayıs Anneler Günü'nde binlerce kişi hediyelerini aldı, şimdi annesine not olarak yazacağı en güzel Anneler Günü sözlerinin peşinde... Biz de en güzel, en yeni, en şık Anneler Günü mesajları ve en güzel, en yeni, en şık Anneler Günü sözleri galerisini derledik. İşte Anneler Günü mesajları ve sözleri...

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2022 Pazar 12:03
En güzel, en yeni, en şık Anneler Günü mesajları için tıkla! En güzel, en yeni, en şık Anneler Günü sözleri!

Anneler Günü geldi.8 Mayıs Pazar günü tüm dünyada Anneler Günü olarak kutlanıyor. Anneler Günü, çocukların onlar için her türlü fedakarlığı gözünü kırpmadan yapan annelerine bir teşekkür borcu olarak ortaya çıktı. Annelerin emeklerine karşılık sembolik bugün de onlara hediyeler alınıyor, birlikte yemekler yeniliyor, bir dedikleri iki edilmiyor. Biz de bu özel günde annelerinden uzakta olanlar için en güzel, en yeni, en şık Anneler Günü mesajları galerisini hazırladık. Ayrıca en güzel, en yeni, en şık Anneler Günü sözleri de haberimizde. İşte en güzel, en yeni, en şık Anneler Günü mesajları ve en güzel, en yeni, en şık Anneler Günü sözleri!

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En güzel, en yeni, en şık Anneler Günü mesajları için tıkla! En güzel, en yeni, en şık Anneler Günü sözleri!

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü mesajları ve sözlerine geçmeden önce bu özel günün tarihçesine bir göz atalım. İşte Anneler Günü'nün ortaya çıkış hikayesi...

Tarihteki ilk anneler günü kutlamaları, antik Yunan'da, tanrıların anası Rhea onuruna düzenlenen bahar kutlamalarına dayandırılabilir. 1600'lerin İngiltere'sinde "Anneler Pazarı" kutlanırdı.

"Lent" adı verilen ve Paskalya'nın 40 gün öncesinden başlayan sürecin dördüncü pazarında kutlanılan "Anneler Pazarı" ile, bütün İngiliz anneler onurlandırılırdı.

En güzel, en yeni, en şık Anneler Günü mesajları için tıkla! En güzel, en yeni, en şık Anneler Günü sözleri!

O zamanlar yoksul İngilizler'in çoğu, varlıklı ailelerin yanında hizmetçilik yapmaktaydı. Çalıştıkları evler çoğunlukla kendi evlerinin çok uzağında kaldığından, hizmetçilerin işverenlerinin yanında yaşamasına izin verilirdi. "Anneler Pazarı"nda hizmetçilere izin verilir, evlerine gidip günü annelerinin yanında geçirmeleri teşvik edilirdi.

"Anneler Pastası" denilen özel bir pasta, bu kutlamayı daha da özel kılardı.

Hıristiyanlığın Avrupa'da yaygınlaşmasıyla kutlama biçim değiştirerek "Kilise Ana" kutlamasına dönüştü. Kendilerine hayat veren ve kötülüklerden koruyan gücün "Kilise Ana" olduğuna inanılırdı. Zamanla kilise festivali ile "Anneler Pazarı" kutlamaları karıştı ve insanlar, kiliseyle birlikte annelerine de şükranlarını sunar oldular.

En güzel, en yeni, en şık Anneler Günü mesajları için tıkla! En güzel, en yeni, en şık Anneler Günü sözleri!

BARIŞA ADANAN BİR GÜN

ABD'de Anneler Günü ilk defa 1872'de Julia Ward Howe tarafından, barışa adanan bir gün olarak önerildi. Bayan Howe her yıl Boston'da Anneler Günü kutlamaları organize etti.

1907 yılında Philadelphia'da Ana Jarvis adında bir kadın, ulusal bir Anneler Günü için kampanya başlattı. Bayan Jarvis, West Virginia eyaletinde annesinin bağlı olduğu kiliseyi, annesinin vefatının ikinci yıldönümü olan mayısın ikinci pazarında, Anneler Günü'nü kutlamaya ikna etti. Ertesi yıl Anneler Günü, bütün Philadelphia'da kutlanmaya başladı.

En güzel, en yeni, en şık Anneler Günü mesajları için tıkla! En güzel, en yeni, en şık Anneler Günü sözleri!

1914'TE RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bayan Jarvis ve onu destekleyenler bakanlara, iş adamlarına ve politikacılara, ulusal bir Anneler Günü ilan edilmesi için dilekçeler yazmaya başladılar. 1911'de arzuları gerçekleşti ve Anneler Günü tüm eyaletlerde kutlanır oldu. Başkan Woodrow Wilson, 1914'te resmi bir açıklama ile Anneler Günü'nü ulusal tatil ilan etti. Böylece Anneler Günü'nün, her yıl mayısın ikinci pazarında kutlanmasına karar verilmiş oldu.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü'nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika'da Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır.

İŞTE EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI...

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