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Haberler Galeri En güzel ve en yeni cuma mesajları 29 Kasım

En güzel ve en yeni cuma mesajları 29 Kasım

Cuma mesajları sabah saatleri itibarıyla en çok aratılanlar arasında yerini alıyor. Whatsapp, Instagram ve Facebook üzerinden cuma mesajı paylaşmak isteyenler 'en güzel cuma mesajları' aramasını yapıyor. İşte derlediğimiz resimli cuma mesajları...

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En güzel ve en yeni cuma mesajları 29 Kasım

Cumanızı en içten dileklerimle kutlar, Allah`ın bereketinin, sevgisinin ve korumasının üzerinizde olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!

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En güzel ve en yeni cuma mesajları 29 Kasım

Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

En güzel ve en yeni cuma mesajları 29 Kasım

"Her Cuma olduğu gibi, bugün de hayatınıza bereket, huzur ve neşe getirmesini dilerim. Allah`ın rahmeti, sevgisi ve koruması hep üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar!"

En güzel ve en yeni cuma mesajları 29 Kasım

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin

En güzel ve en yeni cuma mesajları 29 Kasım

Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam'ın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar

En güzel ve en yeni cuma mesajları 29 Kasım

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

En güzel ve en yeni cuma mesajları 29 Kasım
En güzel ve en yeni cuma mesajları 29 Kasım
En güzel ve en yeni cuma mesajları 29 Kasım
En güzel ve en yeni cuma mesajları 29 Kasım