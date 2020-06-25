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Haberler Galeri En sağlıksız besinler listesi açıklandı!

En sağlıksız besinler listesi açıklandı!

Tükettiğiniz besinleri 'kilo aldırır mı?, 'kaç kaloridir?' gibi soruları düşünerek yiyoruz birçoğumuz. Fakat, kilomuzu ve vücudumuza yerleşen yağı düşünürken, vücudumuz konusunda bazı şeyleri ihmal ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, insan sağlığına birebir zarar veren besinleri açıkladı. Bunların arasında çok şaşıracağınız, her gün tükettiğimiz besinlerde var. Siz siz olun bu listeye göz atmadan yiyip, içtiklerinize karar vermeyin. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı en sağlıksız besinler listesi...

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 12:39
En sağlıksız besinler listesi açıklandı!

Dünya Sağlık Örgütü insan sağlığına zarar veren 30 besini açıklandı. Açıklanan 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti. Günlük hayatta yediğimiz ürünlerin zararlı olduğu ortaya çıktı. İşte uzak durmamız gereken en sağlıksız 30 besin...

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En sağlıksız besinler listesi açıklandı!

Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com insan sağlığına zarar verebilecek 30 ürünü açıkladı.

En sağlıksız besinler listesi açıklandı!

Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.

En sağlıksız besinler listesi açıklandı!

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