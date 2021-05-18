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Haberler Galeri Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası

Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji santralinde çıkan yangın devam ederken, santral çevresindeki yerleşim birimleri ise tahliye edildi. Şirket yetkililerinden alınan ilk bilgilerde yangının sabotaj sonucu çıktığı iddia edilirken, jandarmanın inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 18:57 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 19:00
Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası

Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının meydana geldiği bölgedeki yaşayan vatandaşlar ve besihanelerdeki hayvanlar ise AFAD ekipleri tarafından yaşadıkları yerlerden tahliye edildi.

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Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası

Evlerinden çıkan vatandaşların bazıları arazilerine kadar sıçrayan yangını söndürmek için kovalarla su taşırken, bazıları ise bahçe hortumları ile arazilerinde yanan bölgelere su ile müdahale etti.

Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası

Santrali işleten firmanın yetkililerinden alınan bilgilerde, yangının sabotaj sonucu çıktığı ve bu iddialar üzerine jandarma ekiplerinin harekete geçerek inceleme başlattı.

Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası

Alevlerin ve dumanların metrelerce yükseğe çıktığı yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun uğraş veriyor.

Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası

Aynı santralde 3 Mayıs'ta da yangın çıkmış, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bir gün sonra söndürülen yangında, 80 bin metrekarelik alandaki yaklaşık 30 bin ton odun ve tomruğun yandığı belirtilmişti.

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