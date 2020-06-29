Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini nasıl aldığını açıkladı: Acun abi bana sürpriz yaptı ama...

ERSİN NEDEN AĞLADIĞINI AÇIKLADI
Elendikten sonra yaşadıklarını anlatan Ersin, ağladığı videoya da açıklık getirdi. İlk elendiği an köpeğinin öldüğünü bilmediğini söyleyen Ersin, elenen arkadaşlarının yanına gittiğini ancak kimsenin kendisiyle fazla samimi olmadığını söyledi.
Bu duruma içerlediğini anlatan Ersin, ağlarken çekilen videonun da sebebinin bu olduğunu, o an bir duygu patlaması yaşadığını açıkladı. Korkut daha sonra arkadaşlarının kendisiyle neden konuşmadığını da, 'Acun Medya ekibi elenen yarışmacıları uyarmış, Ersin'in köpeği öldü ve onunla konuşurken ağzınızdan kaçırabilirsiniz' demişler nedeni buymuş.