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Haberler Galeri Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini nasıl aldığını açıkladı: Acun abi bana sürpriz yaptı ama...

Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini nasıl aldığını açıkladı: Acun abi bana sürpriz yaptı ama...

Survivor'dan elenen Ersin Korkut Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndükten sonra Survivor Panaroma'ya katılan Korkut, köpeğinin ölüm haberini nasıl aldığını anlattı. Başarılı oyuncu haberi Yılmaz Erdoğan'ın verdiğini söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 12:03 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 12:17
Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini nasıl aldığını açıkladı: Acun abi bana sürpriz yaptı ama...

Sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda ettikten sonra Dominik'te kalan ve geçtiğimiz gün Türkiye'ye dönen Ersin Korkut, Survivor Panaroma'nın canlı yayınına katıldı. Yarışmayla ilgili birçok konuda yorum yapan Ersin, köpeği Mes'in ölüm haberini kimden nasıl aldığını detaylarıyla anlattı.

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Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini nasıl aldığını açıkladı: Acun abi bana sürpriz yaptı ama...

Survivor'a gitmeden önce biraz egzersiz yaptığını anlatan Ersin Korkut, ilk iki hafta çok zorlandığını ancak sonrasında yarışmaya adapte olduğunu söyledi. Survivor'dan gitmek zorunda kalmasa çeyrek finali kesin göreceğini hatta final dörtlüsünün arasında bile yer alabileceğini söyleyen Ersin, "Benim olduğum dönemde oynanan bireysel oyunlarda ben baya iyiydim. Birçok yarışmacıyı da yenmiştim. O yüzden şansım yüksek olurdu" dedi.

Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini nasıl aldığını açıkladı: Acun abi bana sürpriz yaptı ama...

ERSİN NEDEN AĞLADIĞINI AÇIKLADI
Elendikten sonra yaşadıklarını anlatan Ersin, ağladığı videoya da açıklık getirdi. İlk elendiği an köpeğinin öldüğünü bilmediğini söyleyen Ersin, elenen arkadaşlarının yanına gittiğini ancak kimsenin kendisiyle fazla samimi olmadığını söyledi.

Bu duruma içerlediğini anlatan Ersin, ağlarken çekilen videonun da sebebinin bu olduğunu, o an bir duygu patlaması yaşadığını açıkladı. Korkut daha sonra arkadaşlarının kendisiyle neden konuşmadığını da, 'Acun Medya ekibi elenen yarışmacıları uyarmış, Ersin'in köpeği öldü ve onunla konuşurken ağzınızdan kaçırabilirsiniz' demişler nedeni buymuş.

Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini nasıl aldığını açıkladı: Acun abi bana sürpriz yaptı ama...

"ACUN ILICALI'NIN EVİNDE MES'İN AYNISI GÖRDÜM"
Sonrasında programın sunucularından Hakan Hatipoğlu, "Mes'in vefatını nasıl öğrendin?" diye sordu. Bu soruyu yanıtlayan Ersin, yaşadıklarını detaylarıyla anlattı.

Eleme konseyin yayınladığı gün Acun Ilıcalı'nın evine gittiğini söyleyen Ersin, "Evde Mes'in aynısını gördüm. Acun abinin bana sürpriz yaptığını düşündüm. Hemen 'Mes, oğlum' diye seslendim. Ancak sakallarım olduğu için beni tanıyamadı diye düşündüm. Sonra Acun abi bana 'O senin köpeğin değil Ersin, bir Yılmaz Erdoğan'ı arar mısın?' dedi. Ben de bahçeye çıkıp Yılmaz abimi aradım" dedi.

Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini nasıl aldığını açıkladı: Acun abi bana sürpriz yaptı ama...

Üzücü haberi o an aldığını söyleyen Ersin, "Mes zaten 13 yaşındaydı, bıraktığım arkadaşım Mesut bir sabah kalktığında ölü bulmuş, veterinere götürmüşler ama vefat etmiş. Haberi aldıktan sonraki günler çok kötü oldu. Başta Acun abi olmak üzere herkes bana çok destek oldu" ifadelerini kullandı.

Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini nasıl aldığını açıkladı: Acun abi bana sürpriz yaptı ama...

SURVIVOR'DA ŞAMPİYONLUK ADAYINI AÇIKLADI
Şampiyon olmasını istediği kişinin Elif olduğunu açıklayan Ersin, final dörtlüsünü de tahmin etti. Ersin "Bana göre final dörtlüsü Barış, Elif, Sercan ve Cemal Can olacak" dedi.

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