Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini nasıl aldığını açıkladı: Acun abi bana sürpriz yaptı ama...

"ACUN ILICALI'NIN EVİNDE MES'İN AYNISI GÖRDÜM"

Sonrasında programın sunucularından Hakan Hatipoğlu, "Mes'in vefatını nasıl öğrendin?" diye sordu. Bu soruyu yanıtlayan Ersin, yaşadıklarını detaylarıyla anlattı.

Eleme konseyin yayınladığı gün Acun Ilıcalı'nın evine gittiğini söyleyen Ersin, "Evde Mes'in aynısını gördüm. Acun abinin bana sürpriz yaptığını düşündüm. Hemen 'Mes, oğlum' diye seslendim. Ancak sakallarım olduğu için beni tanıyamadı diye düşündüm. Sonra Acun abi bana 'O senin köpeğin değil Ersin, bir Yılmaz Erdoğan'ı arar mısın?' dedi. Ben de bahçeye çıkıp Yılmaz abimi aradım" dedi.